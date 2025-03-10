Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 10, toà CTM Complex 139 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

-Kiểm tra hoá đơn, chứng từ;

- Nhập liệu hoá đơn;

- Kiểm tra, kết xuất lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính theo quy định;

- Làm việc giải trình về số liệu với khách hàng hoặc cơ quan quản lý thuế.

- Các công việc khác dưới sự phân công, hướng dẫn của Quản lý

-Tốt nghiệp cử nhân, cao đẳng kế toán.

- Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm làm việc liên quan về kế toán thuế hoặc đã qua lớp đào tạo nghiệp vụ kế toán thuế.

- Chịu được áp lực công việc.

- Có tinh thần trách nhiệm, trung thực, yêu thích công việc kế toán.

- Thành thạo excel và word

-Sử dụng thành thạo kế toán misa online. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm các công ty về lĩnh vực Dịch vụ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀNG KIM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Một tháng được nghỉ 4 ngày vào chủ nhật hàng tuần

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Pháp luật về lao động và bảo hiểm

-Hàng năm đi du lịch công ty 1-2 buổi

-Ngoài ra thưởng theo hiệu suất công việc

