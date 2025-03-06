Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thương Mại Green Ka làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1691/3N Quốc lộ 1A, KP3, P.An Phú Đông,Hồ Chí Minh

Kế toán tổng hợp

Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi…

Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,…

Theo dõi và quản lý công nợ

Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu

Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn…

Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ

Dò số liệu tính lương khoán của khối trực tiếp sản xuất.

Lập các báo cáo, giấy tờ theo quy định như: tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tình hình sử dụng hoá đơn quý…

Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán

Nắm vững Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán, Luật kế toán, Luật thuế ….

Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 13.000.000 – 15.000.000đ, thỏa thuận theo năng lực; Lương khoán doanh thu

Phụ cấp cơm trưa

Đồng phục: 2.000.000đ/năm

Cung cấp laptop

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định nhà nước

Thưởng ngày lễ, tết, tháng 13 theo hiệu quả kinh doanh cty.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 (từ 8h00 đến 17h00) nghỉ trưa 1 tiếng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Green Ka

