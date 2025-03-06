Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thương Mại Green Ka làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Green Ka
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Green Ka

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 1691/3N Quốc lộ 1A, KP3, P.An Phú Đông,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi…
Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,…
Theo dõi và quản lý công nợ
Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu
Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn…
Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ
Dò số liệu tính lương khoán của khối trực tiếp sản xuất.
Lập các báo cáo, giấy tờ theo quy định như: tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tình hình sử dụng hoá đơn quý…
Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán
Nắm vững Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán, Luật kế toán, Luật thuế ….

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Green Ka Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 13.000.000 – 15.000.000đ, thỏa thuận theo năng lực; Lương khoán doanh thu
Phụ cấp cơm trưa
Đồng phục: 2.000.000đ/năm
Cung cấp laptop
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định nhà nước
Thưởng ngày lễ, tết, tháng 13 theo hiệu quả kinh doanh cty.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 (từ 8h00 đến 17h00) nghỉ trưa 1 tiếng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Green Ka

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1691/3N, Quốc lộ 1A, KP3, P.An Phú Đông, Quận 12, Hồ Chí Minh

