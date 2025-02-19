Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TRUNG QUÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TRUNG QUÂN
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 130/38 Dương Thị Giang, phường Tân Thới Nhất,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
Vào chứng từ mua hàng theo từng công trình.
Lên báo cáo thuế, báo cáo TNCN, BCTC định kỳ theo quy định.
Tính lương.
Thu chi các khoản chi tiền mặt.
Làm việc với ngân hàng về: hạn mức, tái ký, giải ngân, theo dõi đến hạn, đáo hạn, báo cáo sản lượng từng dự án…
Báo cáo BLĐ định kỳ hoặc theo yêu cầu.
Các công việc khác theo sự phân công quản lý
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán/ kiểm toán/ tài chính
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Trung thực, thật thà, tỉ mỉ, cẩn thận
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TRUNG QUÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 13.000.000 - 15.000.000 đồng tháng
Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật
Thưởng các ngày lễ tết trong năm - lương tháng 13
Môi trường trẻ trung, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TRUNG QUÂN
