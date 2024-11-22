Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Xây Dựng Cơ Điện An Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Hạch toán tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm.

Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu tính hợp lý, hợp lệ của các khoản thu chi.

Kiểm tra, lưu trữ và theo dõi hợp đồng công trình, hợp đồng dịch vụ.

Theo dõi và quản lý đối chiếu công nợ, hợp đồng khách hàng, hợp đồng Thầu phụ và công nợ của Công ty.

Chịu trách nhiệm tính hợp lệ, hợp lý của các hợp đồng thanh toán với nhà cung cấp theo từng công trình.

Tổng hợp doanh thu, chi phí trong tháng.

Hàng tháng lên kế hoạch và dự toán thu chi sẽ phát sinh trong tháng.

Xuất hóa đơn nghiệm thu công trình kèm với biên bản nghiệm thu công trình.

Hạch toán các khoản phân bổ chi phí: chi phí trả trước ngắn/ dài hạn, các khoản trích khấu hao TSCĐ. Đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ khớp với từng tháng.

Làm tờ khai thuế thuê tài sản của cá nhân (thuê nhà cá nhân) => nộp thuế thuê tài sản cá nhân thay chủ nhà.

Làm hồ sơ tín dụng cho các khoản vay, bảo lãnh….

Tập hợp đầy đủ hoá đơn đầu ra, đầu vào. Đối chiếu, lưu trữ hoá đơn, chứng từ theo đúng quy định.

Thực hiện các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí cuối tháng

Thực hiện báo cáo lãi lỗ hàng tháng, quý, năm và các báo cáo quản trị khác theo yêu cầu của BGĐ.

Các công việc phát sinh khác liên quan đến kế toán.

Địa chỉ làm việc: 133M Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Từ 02năm kinh nghiệmtrong lĩnh vực công ty xây dựng.

Sử dụng thành thạo phần mền kế toán.

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc chuyên ngành tương đương. Nắm vững chuyên sâu luật kế toán và các luật hiện hành liên quan.

Mong muốn gắn bó làm việc lâu dài tại công ty.

Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc và sắp xếp công việc khoa học.

Thành thạo kỹ năng Ms Office và các phần mền khác liên quan.

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư, Xây dựng

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh