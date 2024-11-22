Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Xây Dựng Cơ Điện An Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Xây Dựng Cơ Điện An Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Xây Dựng Cơ Điện An Phát
Ngày đăng tuyển: 22/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/12/2024
Công Ty TNHH Xây Dựng Cơ Điện An Phát

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Cơ Điện An Phát

Mức lương
14 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 133M Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

Hạch toán tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm.
Kiểm tra, theo dõi, đối chiếu tính hợp lý, hợp lệ của các khoản thu chi.
Kiểm tra, lưu trữ và theo dõi hợp đồng công trình, hợp đồng dịch vụ.
Theo dõi và quản lý đối chiếu công nợ, hợp đồng khách hàng, hợp đồng Thầu phụ và công nợ của Công ty.
Chịu trách nhiệm tính hợp lệ, hợp lý của các hợp đồng thanh toán với nhà cung cấp theo từng công trình.
Tổng hợp doanh thu, chi phí trong tháng.
Hàng tháng lên kế hoạch và dự toán thu chi sẽ phát sinh trong tháng.
Xuất hóa đơn nghiệm thu công trình kèm với biên bản nghiệm thu công trình.
Hạch toán các khoản phân bổ chi phí: chi phí trả trước ngắn/ dài hạn, các khoản trích khấu hao TSCĐ. Đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ khớp với từng tháng.
Làm tờ khai thuế thuê tài sản của cá nhân (thuê nhà cá nhân) => nộp thuế thuê tài sản cá nhân thay chủ nhà.
Làm hồ sơ tín dụng cho các khoản vay, bảo lãnh….
Tập hợp đầy đủ hoá đơn đầu ra, đầu vào. Đối chiếu, lưu trữ hoá đơn, chứng từ theo đúng quy định.
Thực hiện các bút toán kết chuyển doanh thu, chi phí cuối tháng
Thực hiện báo cáo lãi lỗ hàng tháng, quý, năm và các báo cáo quản trị khác theo yêu cầu của BGĐ.
Các công việc phát sinh khác liên quan đến kế toán.
Địa chỉ làm việc: 133M Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Từ 02năm kinh nghiệmtrong lĩnh vực công ty xây dựng.
Sử dụng thành thạo phần mền kế toán.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc chuyên ngành tương đương. Nắm vững chuyên sâu luật kế toán và các luật hiện hành liên quan.
Mong muốn gắn bó làm việc lâu dài tại công ty.
Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc và sắp xếp công việc khoa học.
Thành thạo kỹ năng Ms Office và các phần mền khác liên quan.
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư, Xây dựng
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 02năm kinh nghiệmtrong lĩnh vực công ty xây dựng.
Sử dụng thành thạo phần mền kế toán.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc chuyên ngành tương đương. Nắm vững chuyên sâu luật kế toán và các luật hiện hành liên quan.
Mong muốn gắn bó làm việc lâu dài tại công ty.
Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc và sắp xếp công việc khoa học.
Thành thạo kỹ năng Ms Office và các phần mền khác liên quan.

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Cơ Điện An Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng Cơ Điện An Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Xây Dựng Cơ Điện An Phát

Công Ty TNHH Xây Dựng Cơ Điện An Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 133M Hoa Lan, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

