Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Bệnh Viện Đức Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 500 Ngô Gia Tự, P9,Hồ Chí Minh

Kế toán tổng hợp

-Thu thập và hạch toán các số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi, ngân hàng, quản lý công nợ phải thu, phải trả…

-Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu

-Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý (báo cáo thuế, tờ khai thuế…), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận…)

-Tính lương cho nhân viên, thực hiện các khoản trích theo lương, các thủ tục kê khai đăng ký chế độ BHXH cho nhân viên

-Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó

-Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế

-Kiểm tra đối chiếu các số liệu với sổ nhật ký chung. Thực hiện các bút toán tài chính như kết chuyển lãi lỗ năm cũ, hạch toán chi phí năm tài chính mới…

-Lập các giấy tờ hành chính liên quan (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị,… theo năm)

Yêu Cầu Công Việc

· Trình độ Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán.

· Đã có kinh nghiệm làm việc ở bệnh viện

· Sử dụng thành thạo Excel

· Làm giờ hành chính từ thứ hai đến thứ bảy.

Quyền Lợi Tại Công Ty TNHH Bệnh Viện Đức Khang

MỨC LƯƠNG

· Mức lương phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Thỏa thuận lương khi phỏng vấn.

QUYỀN LỢI

· Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, và các chế độ theo quy định của Luật Lao Động.

· Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

· Thưởng sinh nhật.

· Thưởng cuối năm phù hợp với năng lực và hiệu quả công việc.

· Được tham gia các hoạt động team building, hoạt động tình nguyện, tiệc gala.

Cách Thức Ứng Tuyển

