Tuyển Kế toán tổng hợp VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ, lưu trữ chứng từ kế toán.

Hoạch toán các nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm kế toán.

Theo dõi, báo cáo công nợ tạm ứng, phải thu, phải trả.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

Thực hiện các bút toán ghi sổ tổng hợp cuối tháng. Tính giá thành, kết chuyển doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh cuối tháng.

Kê khai thuê, nộp thuế định kỳ hàng tháng/quý.

Lập báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của người quản lý.