Tuyển Kế toán tổng hợp VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620
- Hồ Chí Minh:
- Số 2
- 4
- 6 Đường 9A, KDC Trung Sơn, Bình Hưng,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 17 Triệu
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ, lưu trữ chứng từ kế toán.
Hoạch toán các nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm kế toán.
Theo dõi, báo cáo công nợ tạm ứng, phải thu, phải trả.
Kiểm tra, đối chiếu số liệu các phòng ban, bộ phận, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
Giải trình các số liệu báo cáo và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
Thực hiện các bút toán ghi sổ tổng hợp cuối tháng. Tính giá thành, kết chuyển doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh cuối tháng.
Kê khai thuê, nộp thuế định kỳ hàng tháng/quý.
Lập báo cáo tài chính định kỳ theo quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của người quản lý.
Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Dưới 35 tuổi, trung thực, định hướng nghề nghiệp kế toán.
Ưu tiên kinh nghiệm nhà hàng khách sạn, xây dựng, sản xuất.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa
Tại VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620 Thì Được Hưởng Những Gì
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
