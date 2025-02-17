Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 57A TRUNG MỸ TÂY,Hồ Chí Minh, Quận 12

Kế toán tổng hợp

1. Kiểm tra và đối chiếu tồn kho:

Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận số liệu tồn kho định kỳ hàng tháng, quý, và năm.

Đảm bảo sự chính xác trong việc ghi nhận, kiểm kê và điều chỉnh số liệu tồn kho theo các quy định và chính sách của công ty.

Phối hợp với bộ phận kho để đảm bảo số liệu thực tế và sổ sách kế toán trùng khớp.

2. Kiểm soát công nợ bán ra:

Theo dõi và kiểm tra công nợ bán ra của công ty, bao gồm việc lập bảng đối chiếu công nợ và đảm bảo thu hồi đúng hạn.

Phối hợp với bộ phận bán hàng để thu thập thông tin về các khoản phải thu, xác nhận các khoản nợ và theo dõi tình trạng thanh toán.

Định kỳ rà soát và đánh giá chất lượng công nợ, đảm bảo việc xử lý công nợ kịp thời và hiệu quả.

3. Kiểm tra kế toán nội bộ:

Kiểm tra và giám sát các nghiệp vụ kế toán nội bộ, đảm bảo các giao dịch kế toán được thực hiện đúng quy trình và chính xác.

Đánh giá các quy trình kế toán và đề xuất cải tiến nhằm tối ưu hóa hoạt động kế toán của công ty.

Đảm bảo sự tuân thủ các quy định, luật pháp và chính sách kế toán nội bộ của công ty.

4. Kiểm soát hóa đơn từ bộ phận mua vào và bán ra:

Kiểm tra và xác nhận các hóa đơn mua vào từ bộ phận thu mua, đảm bảo tính hợp lý và hợp pháp của các hóa đơn, đồng thời đối chiếu với các chứng từ liên quan (phiếu nhập kho, hợp đồng mua bán).

Kiểm tra và giám sát các hóa đơn bán ra từ bộ phận xuất hóa đơn, đảm bảo tính chính xác của số liệu, thông tin khách hàng và các điều khoản thanh toán.

Phối hợp với các bộ phận để xử lý các sai sót về hóa đơn, điều chỉnh kịp thời khi có phát sinh vấn đề.

5. Lập bảng cân đối phát sinh tháng - lãi/lỗ:

Lập và phân tích bảng cân đối phát sinh hàng tháng, bao gồm các khoản mục lãi, lỗ và các tài khoản kế toán khác.

Đảm bảo tính chính xác và hợp lý của bảng cân đối phát sinh, cung cấp thông tin tài chính rõ ràng cho ban lãnh đạo.

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh để hỗ trợ các quyết định tài chính của công ty.

6. Báo cáo quỹ dòng tiền hàng ngày:

Lập báo cáo quỹ dòng tiền hàng ngày, theo dõi tình hình thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản phải thu và phải trả.

Phân tích và đánh giá tình hình dòng tiền của công ty, đảm bảo rằng công ty luôn có đủ tiền mặt cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đề xuất các biện pháp cải thiện dòng tiền và quản lý nguồn tài chính hiệu quả.

7. Làm báo cáo tài chính:

Lập các báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán, và lưu chuyển tiền tệ.

Đảm bảo các báo cáo tài chính phản ánh chính xác tình hình tài chính của công ty, tuân thủ các chuẩn mực kế toán và quy định pháp lý.

Phối hợp với kiểm toán viên và các phòng ban khác để cung cấp đầy đủ thông tin tài chính cho việc lập báo cáo.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Kế toán kiểm toán,Kế toán tàichính, Kế toán doanh nghiệp.

Có ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp (ưu tiên người có kinh nghiệm làm công ty sản xuất).

Thành thạo phần mềm kế toán MISA, Excel.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp và báo cáo tốt.

Am hiểu về luật kế toán, thuế, các quy định tài chính và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Chính xác, cẩn thận, trung thực,có trách nhiệm với công việc.

Thích ứng nhanh với công việc.

Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận và thưởng năng lực cùng đãi ngộ tốt từ chính sách công ty

Cơ hội thăng tiến theo nhu cầu và năng lực

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 từ 8:00 -17:00

Địa điểm làm việc: 57A Trung Mỹ Tây 13, P. Trung Mỹ Tây, Q. 12, Tp. HCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

