Tuyển Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 15 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 15 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors

Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 44, Đường 9A, Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Thực hiện công tác kế toán, thuế theo đúng quy định của pháp luật và quy trình của công ty.
Lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo thuế, báo cáo quản lý.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của các chứng từ kế toán.
Quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán.
Hỗ trợ công tác kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.
Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên. Công việc cụ thể sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán tại các công ty sản xuất.
Nắm vững các quy định về kế toán, thuế hiện hành.
Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).
Có kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Tại Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 - 17.000.000
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors

Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Sô 44, đường 9A, KĐT An Phú An Khánh, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-tong-hop-thu-nhap-15-17-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job257358
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VINAGO
Tuyển Chuyên môn Kế toán/Kiểm toán/Thuế khác thu nhập từ 6 đến 10 triệu Toàn thời gian cố định tại Đà Nẵng
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VINAGO
Hạn nộp: 30/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ
Tuyển Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUROSAWA CONSULTING VIỆT NAM
Tuyển Kế Toán Thuế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH KUROSAWA CONSULTING VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
Tuyển Accounting thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ
Tuyển Trợ Lý Kiểm Toán Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEXIA STT - CHI NHÁNH AN PHÁT
Tuyển Trợ Lý Kiểm Toán thu nhập Trên 7 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
CÔNG TY TNHH NEXIA STT - CHI NHÁNH AN PHÁT
Hạn nộp: 28/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Trên 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEXIA STT - CHI NHÁNH AN PHÁT
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
CÔNG TY TNHH NEXIA STT - CHI NHÁNH AN PHÁT
Hạn nộp: 28/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Danko Group
Tuyển Tài Chính thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Danko Group
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Tuyển Finance thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Tuyển Tài Chính thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hòa Bình
Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Hạn nộp: 27/12/2024
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO HOÀNG GIA
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ANYTAPE VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 28 - 53 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 28 - 53 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HSBC Vietnam
Tuyển Cloud Engineer HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HSBC Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty TNHH Tập đoàn Phú Hồ Gia
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VINAGO
Tuyển Chuyên môn Kế toán/Kiểm toán/Thuế khác thu nhập từ 6 đến 10 triệu Toàn thời gian cố định tại Đà Nẵng
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VINAGO
Hạn nộp: 30/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ
Tuyển Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUYỀN MINH VŨ
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUROSAWA CONSULTING VIỆT NAM
Tuyển Kế Toán Thuế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH KUROSAWA CONSULTING VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
Tuyển Accounting thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn RSM Việt Nam
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ
Tuyển Trợ Lý Kiểm Toán Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEXIA STT - CHI NHÁNH AN PHÁT
Tuyển Trợ Lý Kiểm Toán thu nhập Trên 7 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
CÔNG TY TNHH NEXIA STT - CHI NHÁNH AN PHÁT
Hạn nộp: 28/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Trên 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NEXIA STT - CHI NHÁNH AN PHÁT
Tuyển Nhân Viên Kế Toán Thuế thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
CÔNG TY TNHH NEXIA STT - CHI NHÁNH AN PHÁT
Hạn nộp: 28/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Danko Group
Tuyển Tài Chính thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Danko Group
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Tuyển Finance thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Tuyển Tài Chính thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hòa Bình
Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp
Hạn nộp: 27/12/2024
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất