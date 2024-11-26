Tuyển Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 15 - 17 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 44, Đường 9A, Phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

Thực hiện công tác kế toán, thuế theo đúng quy định của pháp luật và quy trình của công ty.

Lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo thuế, báo cáo quản lý.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của các chứng từ kế toán.

Quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán.

Hỗ trợ công tác kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên. Công việc cụ thể sẽ được trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán tại các công ty sản xuất.

Nắm vững các quy định về kế toán, thuế hiện hành.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Có kỹ năng phân tích số liệu, lập báo cáo.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Tại Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 15.000.000 - 17.000.000

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors

