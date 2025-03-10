Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Embera làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Embera
- Hà Nội:
- 166 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
Theo dõi, hạch toán các khoản doanh thu từ các công ty của Tập Đoàn;
Thực hiện thu hồi công nợ từ các đối tác, khách hàng;
Kiểm tra, thanh toán các khoản chi phí phát sinh cho NCC, phòng ban, bộ phận;
Lập phiếu, nhập, xuất kho, theo dõi hàng tồn kho các mặt hàng công ty đang kinh doanh
Lập báo cáo quản trị (KQKD, phân tích biến động, đánh giá hoạt động,) theo chỉ đạo và yêu cầu của KTT
Lập báo cáo thuế định kỳ theo tháng, quý, năm theo quy định và luật định
Theo dõi, phân bổ chi phí trả trước, phân bổ công cụ dụng cụ ngắn hạn, dài hạn
Theo dõi và trích khấu hao Tài sản cố định theo quy định
Hạch toán lương và các khoản trích theo lương
Công việc khác theo sự phân công
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến công việc chuyên môn
Sử dụng tốt excel là phần mềm kế toán
Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các lĩnh vực: Dịch vụ bán lẻ, chuỗi F&B, Thương mại điện tử
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Embera Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật
Lương tháng 13, thưởng kinh doanh, xét tăng lương định kỳ
Phụ cấp ăn trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Embera
