Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Embera làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 166 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Theo dõi, hạch toán các khoản doanh thu từ các công ty của Tập Đoàn;

Thực hiện thu hồi công nợ từ các đối tác, khách hàng;

Kiểm tra, thanh toán các khoản chi phí phát sinh cho NCC, phòng ban, bộ phận;

Lập phiếu, nhập, xuất kho, theo dõi hàng tồn kho các mặt hàng công ty đang kinh doanh

Lập báo cáo quản trị (KQKD, phân tích biến động, đánh giá hoạt động,) theo chỉ đạo và yêu cầu của KTT

Lập báo cáo thuế định kỳ theo tháng, quý, năm theo quy định và luật định

Theo dõi, phân bổ chi phí trả trước, phân bổ công cụ dụng cụ ngắn hạn, dài hạn

Theo dõi và trích khấu hao Tài sản cố định theo quy định

Hạch toán lương và các khoản trích theo lương

Công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

Nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến công việc chuyên môn

Sử dụng tốt excel là phần mềm kế toán

Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các lĩnh vực: Dịch vụ bán lẻ, chuỗi F&B, Thương mại điện tử

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Embera Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 15-17tr hoặc thoả thuận theo năng lực ứng viên

Bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật

Lương tháng 13, thưởng kinh doanh, xét tăng lương định kỳ

Phụ cấp ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Embera

