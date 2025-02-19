Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại JobsGO Recruit
Mức lương
15 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- BT2, TT3C,KĐT Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 17 Triệu
• Kiểm tra phát sinh hàng ngày, xử lý số liệu, theo dõi và tổng hợp công nợ phải thu, phải trả, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên phần mềm kế toán Misa chính xác kịp thời.
• Lập hoá đơn chứng từ hàng hoá, biên bản hợp đồng phát sinh
• Lập tờ khai tháng, quý
• Cân đối doanh thu, chi phí lên báo cáo tài chính năm
• Quyết toán TNDN, TNCN
• Báo cáo nội bộ theo yêu cầu của lãnh đạo, dưới sự chỉ đạo của kế toán trưởng
Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp đại học (có KN 4 năm trở lên)
• Có kiến thức chuyên môn về kế toán
• Trung thực và trách nhiệm.
• Chi tiết, cẩn trọng.
• Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng
• Thành thạo tin học văn phòng
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương : (15-17tr) theo thoả thuận
• Thử việc 1 tháng
• Được đóng bảo hiểm đầy đủ -
• Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định Nhà nước
• Môi trường làm việc thoải mái, không toxic
• Tăng lương theo trách nhiệm công việc, tăng lương theo thời gian gắn bó lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
