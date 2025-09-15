Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Mộ, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lên được báo cáo tài chính

Kiểm soát được bộ máy kế toán

Kế toán nội bộ lẫn thuế

Đối chiếu công nợ

Quyết toán thuế

Giao dịch Ngân hàng

Kiểm toán giữa niên độ và kiểm toán cuối năm

Các công việc khác liên quan đến kế toán

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng làm việc độc lập

Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên

Thành thạo các phần mềm kế toán và các ứng dụng tin học văn phòng

Biết tiếng Hoa để trao đổi công việc trực tiếp với Sếp

Tại CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi

Xét tăng lương định kỳ vào tháng 4 hàng năm

Được thưởng trong 1 số ngày lễ, thưởng cuối năm, tháng lương thứ 13 theo tổng lương

Tổ chức sinh nhật, liên hoan tổng kết Quý/ Năm...

Tổ chức đi nghỉ dưỡng hàng năm

Môi trường làm việc thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS

