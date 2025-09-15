Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 15/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/10/2025
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Mộ, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lên được báo cáo tài chính
Kiểm soát được bộ máy kế toán
Kế toán nội bộ lẫn thuế
Đối chiếu công nợ
Quyết toán thuế
Giao dịch Ngân hàng
Kiểm toán giữa niên độ và kiểm toán cuối năm
Các công việc khác liên quan đến kế toán

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng làm việc độc lập
Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên
Thành thạo các phần mềm kế toán và các ứng dụng tin học văn phòng
Biết tiếng Hoa để trao đổi công việc trực tiếp với Sếp

Tại CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi
Xét tăng lương định kỳ vào tháng 4 hàng năm
Được thưởng trong 1 số ngày lễ, thưởng cuối năm, tháng lương thứ 13 theo tổng lương
Tổ chức sinh nhật, liên hoan tổng kết Quý/ Năm...
Tổ chức đi nghỉ dưỡng hàng năm
Môi trường làm việc thoải mái

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS

CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 214 Đường Thích Quảng Đức, Phường Phú Cường, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

