Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Mộ, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Lên được báo cáo tài chính
Kiểm soát được bộ máy kế toán
Kế toán nội bộ lẫn thuế
Đối chiếu công nợ
Quyết toán thuế
Giao dịch Ngân hàng
Kiểm toán giữa niên độ và kiểm toán cuối năm
Các công việc khác liên quan đến kế toán
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng làm việc độc lập
Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên
Thành thạo các phần mềm kế toán và các ứng dụng tin học văn phòng
Biết tiếng Hoa để trao đổi công việc trực tiếp với Sếp
Tại CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ trưa 1 tiếng rưỡi
Xét tăng lương định kỳ vào tháng 4 hàng năm
Được thưởng trong 1 số ngày lễ, thưởng cuối năm, tháng lương thứ 13 theo tổng lương
Tổ chức sinh nhật, liên hoan tổng kết Quý/ Năm...
Tổ chức đi nghỉ dưỡng hàng năm
Môi trường làm việc thoải mái
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
