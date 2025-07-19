Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH tư vấn khoa học và Công nghệ SUTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 24b, ngõ 1 đồng me, Mễ Trì, Nam từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Theo dõi Hợp đồng khách hàng, nhà cung cấp và quản lý công nợ toàn Công ty

Kế toán thanh toán: Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ nội bộ, trình thanh toán. Giao dịch với ngân hàng

Sắp xếp, lưu giữ các chứng từ kế toán an toàn, đảm bảo tính khoa học, có thể tìm kiếm dễ dàng khi cần.

Lập kế hoạch thu chi hàng tháng, quý

Theo dõi doanh thu, Lập báo cáo kinh doanh nội bộ tháng, quý

Xuất hóa đơn, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ

Nhập liệu phần mềm kế toán

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định.

Ngoại giao với các cơ quan chức năng liên quan đến công tác kế toán

Thực hiện các công việc thuế, thanh toán và các báo cáo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Các công việc liên quan đến kế toán xuất nhập khẩu (theo dõi đơn hàng, phối hợp cùng kế toán bên đối tác thực hiện quy trình xuất khẩu nông sản sang TQ).

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành tài chính, kiểm toán hoặc các chứng chỉ tương đương. Ưu tiên Học Viện Tài Chính, ưu tiên ứng viên đã làm trong công ty có hoạt động sản xuất và thương mại có hoạt động xuất nhập khẩu.

Có kiến thức chuyên môn về các quy định thuế, kế toán và tài chính.

Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, các công cụ và ứng dụng liên quan đến kế toán và tài chính.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng quản lý thời gian và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và trong nhóm.

Thái độ làm việc chuyên nghiệp, trung thực và tôn trọng cấp trên và đồng nghiệp.

Tại Công ty TNHH tư vấn khoa học và Công nghệ SUTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15-20 triệu đồng/ tháng tùy năng lực và kinh nghiệm. Mức lương cụ thể sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn. Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương.

Sau thời gian thử việc, nhân viên sẽ được hưởng đầy đủ các chính sách phúc của Công ty cụ thể:

Hưởng 100% lương theo thỏa thuận

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Hưởng chế độ nghỉ phép năm theo quy định.

Hưởng lương tháng 13, thưởng tết âm, nghỉ Lễ và thưởng các ngày nghỉ Lễ theo quy định của nhà nước và quy định của công ty, thưởng khi hoàn thành suất sắc công việc.

Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi hấp dẫn khác theo quy định của Luật Lao động và quy định của Công ty

Được tham gia du lịch, teambuilding dã ngoại hàng năm.

Được đánh giá tăng lương định kỳ

Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện có nhiều cơ hội thăng tiến.

Được hướng dẫn trực tiếp về chuyên môn nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH tư vấn khoa học và Công nghệ SUTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin