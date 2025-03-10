Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CREATIVE E-COMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 112 Hoàng Quốc Việt,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tập hợp, lưu trữ, rà soát đầy đủ chứng từ mua vào, bán ra.

- Xuất hóa đơn đầu ra theo đúng quy định pháp luật, nắm chắc và xử lý các nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn.

- Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán, lập chứng từ, kiểm tra các nghiệp vụ phát sinh, đối chiếu số liệu các phần hành chi tiết và tổng hợp, sổ sách kế toán, lập Báo cáo tài chính và Báo cáo thuế của Công ty theo đúng chuẩn mực, đúng thời gian quy định.

- Cung cấp số liệu kế toán đầy đủ, tổng hợp, phân tích và tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong công tác báo cáo quản trị theo định kỳ và theo yêu cầu;

- Trực tiếp làm việc với Cơ quan thuế và các cơ quan liên ngành khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán và Tài chính.

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm kế toán, trong đó ít nhất 1 năm ở vị trí kế toán tổng hợp.

- Ưu tiên người đã từng làm trong lĩnh vực thương mại điện tử và sản xuất.

- Am hiểu sâu về các quy định về kế toán, thuế và doanh nghiệp.

- Thành thạo hạch toán kế toán, kiểm tra số liệu phần hành, thành thạo lập và đọc hiểu các báo cáo tài chính.

- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán thông dụng (MISA, FAST,...).

- Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.

- Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CREATIVE E-COMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương 15.000.000 -20.000.000 đồng. Thử việc 02 tháng hưởng 85%

- Du lịch hàng năm.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước và các chế độ phúc lợi khác của công ty.

- Thưởng vào các dịp lễ và cuối năm, lương tháng 13,...

- Review lương, thưởng định kỳ 1 năm 1 lần.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CREATIVE E-COMMERCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin