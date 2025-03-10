Tuyển Kế toán tổng hợp HỘ KINH DOANH LAMME 1993 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 18 Phạm Ngọc Thạch,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

A. Kế toán tài chính & kiểm soát

• Ghi nhận và kiểm soát tất cả các giao dịch tài chính của công ty.

• Theo dõi công nợ, kiểm soát thu – chi, cân đối dòng tiền, hoàn thiện sổ sách chứng từ báo cáo nội bộ theo tháng

• Lập báo cáo tài chính định kỳ: Báo cáo doanh thu, lợi nhuận, chi phí, hàng tồn kho…

• Kiểm tra, đối chiếu số liệu từ các kênh bán hàng (offline, online, TMĐT, đại lý…).

B. Quản lý kế toán hàng tồn kho & sản xuất

• Theo dõi nhập – xuất – tồn kho, đảm bảo số liệu chính xác.

• Hỗ trợ lên kế hoạch nhập hàng dựa trên doanh số và vòng quay hàng tồn.

• Kiểm soát chi phí sản xuất, đảm bảo tối ưu giá thành sản phẩm.

C. Quản lý thuế & pháp lý • Kiểm soát hóa đơn đầu vào – đầu ra, đảm bảo tuân thủ quy định thuế.

• Lập hồ sơ thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN và làm việc với cơ quan thuế.

• Kiểm tra và hoàn thiện hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán của công ty.

D. Hỗ trợ chuyển đổi số & ERP

• Hỗ trợ thiết lập, vận hành hệ thống ERP/Tài chính để số hóa quy trình.

• Xây dựng quy trình kiểm soát tài chính, kế toán rõ ràng, minh bạch.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

A. Kinh nghiệm & năng lực

• Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp, ưu tiên ngành thời trang, bán lẻ, sản xuất.

• Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast, hoặc ERP).

• Có kinh nghiệm kiểm soát hàng tồn kho, công nợ, tài chính doanh nghiệp.

• Hiểu về thuế và pháp lý doanh nghiệp.

B. Kỹ năng cần có

• Phân tích số liệu tài chính để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.

• Kỹ năng làm việc với Excel, báo cáo tài chính chi tiết.

• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

• Tư duy hệ thống, có thể thiết lập quy trình kiểm soát tài chính.

Tại HỘ KINH DOANH LAMME 1993 Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cạnh tranh theo năng lực

+ Thưởng theo hiệu suất & lợi nhuận công ty.

• Được tham gia vào quá trình số hóa & tối ưu tài chính của L’amme.

• Môi trường làm việc năng động, phát triển nhanh, có cơ hội thăng tiến.

• Được hưởng BHXH, BHYT, các chế độ phúc lợi theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH LAMME 1993

