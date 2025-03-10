Tuyển Kế toán tổng hợp HỘ KINH DOANH LAMME 1993 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp HỘ KINH DOANH LAMME 1993 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

HỘ KINH DOANH LAMME 1993
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
HỘ KINH DOANH LAMME 1993

Kế toán tổng hợp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại HỘ KINH DOANH LAMME 1993

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 18 Phạm Ngọc Thạch,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

A. Kế toán tài chính & kiểm soát
• Ghi nhận và kiểm soát tất cả các giao dịch tài chính của công ty.
• Theo dõi công nợ, kiểm soát thu – chi, cân đối dòng tiền, hoàn thiện sổ sách chứng từ báo cáo nội bộ theo tháng
• Lập báo cáo tài chính định kỳ: Báo cáo doanh thu, lợi nhuận, chi phí, hàng tồn kho…
• Kiểm tra, đối chiếu số liệu từ các kênh bán hàng (offline, online, TMĐT, đại lý…).
B. Quản lý kế toán hàng tồn kho & sản xuất
• Theo dõi nhập – xuất – tồn kho, đảm bảo số liệu chính xác.
• Hỗ trợ lên kế hoạch nhập hàng dựa trên doanh số và vòng quay hàng tồn.
• Kiểm soát chi phí sản xuất, đảm bảo tối ưu giá thành sản phẩm.
C. Quản lý thuế & pháp lý • Kiểm soát hóa đơn đầu vào – đầu ra, đảm bảo tuân thủ quy định thuế.
• Lập hồ sơ thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN và làm việc với cơ quan thuế.
• Kiểm tra và hoàn thiện hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán của công ty.
D. Hỗ trợ chuyển đổi số & ERP
• Hỗ trợ thiết lập, vận hành hệ thống ERP/Tài chính để số hóa quy trình.
• Xây dựng quy trình kiểm soát tài chính, kế toán rõ ràng, minh bạch.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

A. Kinh nghiệm & năng lực
• Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp, ưu tiên ngành thời trang, bán lẻ, sản xuất.
• Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast, hoặc ERP).
• Có kinh nghiệm kiểm soát hàng tồn kho, công nợ, tài chính doanh nghiệp.
• Hiểu về thuế và pháp lý doanh nghiệp.
B. Kỹ năng cần có
• Phân tích số liệu tài chính để hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.
• Kỹ năng làm việc với Excel, báo cáo tài chính chi tiết.
• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
• Tư duy hệ thống, có thể thiết lập quy trình kiểm soát tài chính.

Tại HỘ KINH DOANH LAMME 1993 Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cạnh tranh theo năng lực
+ Thưởng theo hiệu suất & lợi nhuận công ty.
• Được tham gia vào quá trình số hóa & tối ưu tài chính của L’amme.
• Môi trường làm việc năng động, phát triển nhanh, có cơ hội thăng tiến.
• Được hưởng BHXH, BHYT, các chế độ phúc lợi theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH LAMME 1993

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH LAMME 1993

HỘ KINH DOANH LAMME 1993

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 18 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-tong-hop-thu-nhap-15-20-trieu-vnd-tai-ha-noi-job331918
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 108 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 108 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 198 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 108 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Dịch vụ và tư vấn Minh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ và tư vấn Minh Việt
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ HYE (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ HYE (VIỆT NAM)
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TM & DV QUỐC TẾ HOÀNG THỊNH PHÁT
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần kỹ thuật Dtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 17 Triệu Công ty cổ phần kỹ thuật Dtech
14 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Gia Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty TNHH Sản Xuất và Dịch Vụ Gia Thành
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần tập đoàn Dekko làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn Dekko
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO FACOLOS
15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂY VIÊN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂY VIÊN HÀ NỘI
17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bảo Lam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bảo Lam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt nam (VINADIC- Thuộc Tập đoàn Amaccao)
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Pro Company
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần đầu tư tài chính và an ninh công nghệ IFT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần đầu tư tài chính và an ninh công nghệ IFT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EVG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ Phần Đầu tư Thiên Ân
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỮ LIỆU TOÀN CẦU
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Fujitec Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD Công ty TNHH Fujitec Việt Nam
500 - 700 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Vẻ Đẹp Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Vẻ Đẹp Toàn Cầu
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Viện Khoa học Quản lý Giáo dục làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Viện Khoa học Quản lý Giáo dục
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DCV (DCV INVEST) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DCV (DCV INVEST)
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Sao Bạc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Sao Bạc
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần công nghệ giáo dục KiddiHub làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty cổ phần công nghệ giáo dục KiddiHub
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu NHÀ HÀNG PHƯƠNG NAM (CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG VY)
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIVEUP GROUP
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ QUANG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN QUỐC TẾ QUANG ANH
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GENE FRIEND VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH GENE FRIEND VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần An Hưng Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty Cổ phần An Hưng Holdings
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SEN ĐÀ NẴNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SEN ĐÀ NẴNG
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm