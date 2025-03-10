Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ NGHE NHÌN TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 199 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Kế toán tổng hợp

Kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của các chứng từ kế toán xuất nhập khẩu.

Lập báo cáo xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật và yêu cầu của công ty.

Theo dõi và quản lý các khoản phải thu, phải trả liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục xuất nhập khẩu.

Cập nhật và quản lý thông tin về các quy định, chính sách liên quan đến xuất nhập khẩu.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra suôn sẻ.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán xuất nhập khẩu.

Hiểu biết sâu rộng về các quy định, chính sách liên quan đến xuất nhập khẩu.

Thành thạo các phần mềm kế toán, phần mềm quản lý xuất nhập khẩu (nếu có).

Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin chính xác và nhanh chóng.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực công việc cao.

Khả năng giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ NGHE NHÌN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI TRÍ NGHE NHÌN TOÀN CẦU

