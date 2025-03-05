Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Sao Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 47/13 Nguyễn Văn Đậu,Phường 6, Quận Bình Thạnh,Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1/ Quản lý và giám sát tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày bao gồm giao dịch kế toán, thanh toán, thu hồi công nợ, đóng sổ và đảm bảo kiểm soát về tính hợp lý và chính xác.

2/ Lập các báo cáo tài chính và thuế theo quy định của pháp luật hiện hành. Đảm bảo các loại báo cáo kế toán liên quan nộp đúng hạn.

3/ Lập và theo dõi báo cáo dòng tiền đảm bảo nguồn tiền hoạt động kinh doanh.

4/ Thiết lập quy trình, biểu mẫu kế toán để đảm bảo nghiệp vụ theo kịp sự phát triển kinh doanh của công ty và theo đúng quy định của các cơ quan liên quan.

5/ Chịu trách nhiệm làm việc với kiểm toán, thuế, các cơ quan chức năng khi có thanh tra kiểm tra.

6/ Phối hợp tốt với các phòng ban trong công ty, hỗ trợ để cùng hoàn thành nhiệm vụ.

7/ Kiểm tra, thực hiện việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán một cách hệ thống và chuyên nghiệp.

8/ Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của công ty.

9/ Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tuổi: Trên 32 tuổi

-Trình độ: Đại học

-Kinh nghiệm: từ 5 năm trở lên

-Kỹ năng chuyên môn: Kế toán trưởng

-Kỹ năng vi tính: Văn phòng thành thạo.

-Kỹ năng khác: Phần mềm kế toán/ (MISA)

- Am hiểu sâu rộng về Thuế TNCN.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, linh động, nhạy bén và quyết đoán trong công việc.

- Cập nhập nhanh các thông tư, nghị định mới để phổ biến cho các thành viên trong phòng kế toán.

- Có kinh nghiệm set up hệ thống kế toán công ty vừa và nhỏ.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Sao Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thử việc: 15 tr + phụ cấp

- Lương chính thức: 18 tr + phụ cấp xăng + phụ cấp trách nhiệm (tổng thu nhập>20 tr)

- Tham gia đầy đủ BHYT, BHTN, BHXH theo quy định Nhà Nước.

- Thưởng lễ, thưởng tết và hưởng các chế độ: sinh nhật, du lịch,...theo quy định công ty.

- Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện...

- Được tham gia các lớp huấn luyện trau dồi kiến thức kinh nghiệm nghề nghiệp.

- Cơ hội huấn luyện: Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, sinh hoạt đội nhóm của phòng ban và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Sao Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin