Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Hồ Tiêu Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Hồ Tiêu Việt
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Công ty TNHH Hồ Tiêu Việt

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Hồ Tiêu Việt

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán cho kế toán viên, phân nhiệm và kiểm tra kết quả làm việc
Kiểm tra bảng lương và hạch toán chi phí tiền lương, và so sánh chi phí lương theo bộ phận
Kiểm tra các nghiệp vụ doanh thu , chi phí, tài sản cố định, chi phí phân bổ, chi phí tài chính, khác
Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất trong kỳ: thực tế, kế hoạch
Báo cáo chi phí theo phòng ban gửi cho các bộ phận, nhà máy
Báo cáo so sánh doanh thu chi phí kế hoạch với thực tế phát sinh, báo cáo quản trị theo yêu cầu từ KTT và BGĐ
Theo dõi, giám sát, tối ưu chi phí các bộ phận phòng ban để xác định các khoản tiết kiệm chi phí phát sinh.
Cân đối sổ sách và chứng từ hóa đơn lập báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN theo kỳ , BCTC nộp cho cơ quan thuế
Tham gia kiểm kê định kỳ tài sản, hàng hóa, nguyên vật liệu
Thực hiện các công việc khác liên quan do Quản lý trực tiếp phân công.
Lưu hành chứng từ, hồ sơ
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
kinh nghiệm từ 3 năm
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Có kiến thức cơ bản về kế toán tổng hợp và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao
Ngành nghề: Hành chính / Thư ký, Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm: 3 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
kinh nghiệm từ 3 năm
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Có kiến thức cơ bản về kế toán tổng hợp và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao

Tại Công ty TNHH Hồ Tiêu Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hồ Tiêu Việt

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hồ Tiêu Việt

Công ty TNHH Hồ Tiêu Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 111B Nguyễn Lam, P.3, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

