Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Hồ Tiêu Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán cho kế toán viên, phân nhiệm và kiểm tra kết quả làm việc

Kiểm tra bảng lương và hạch toán chi phí tiền lương, và so sánh chi phí lương theo bộ phận

Kiểm tra các nghiệp vụ doanh thu , chi phí, tài sản cố định, chi phí phân bổ, chi phí tài chính, khác

Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất trong kỳ: thực tế, kế hoạch

Báo cáo chi phí theo phòng ban gửi cho các bộ phận, nhà máy

Báo cáo so sánh doanh thu chi phí kế hoạch với thực tế phát sinh, báo cáo quản trị theo yêu cầu từ KTT và BGĐ

Theo dõi, giám sát, tối ưu chi phí các bộ phận phòng ban để xác định các khoản tiết kiệm chi phí phát sinh.

Cân đối sổ sách và chứng từ hóa đơn lập báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN theo kỳ , BCTC nộp cho cơ quan thuế

Tham gia kiểm kê định kỳ tài sản, hàng hóa, nguyên vật liệu

Thực hiện các công việc khác liên quan do Quản lý trực tiếp phân công.

Lưu hành chứng từ, hồ sơ

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

kinh nghiệm từ 3 năm

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

Có kiến thức cơ bản về kế toán tổng hợp và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao

Ngành nghề: Hành chính / Thư ký, Kế toán / Kiểm toán, Tài chính / Đầu tư

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh