Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Hàng Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 3A Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Mô tả Công việc

Cùng với Kế toán trưởng quản lý các giao dịch kế toán tuân thủ chuẩn mực kế toán và pháp luật thuế Việt nam

Lập báo cáo quản trị chính xác và kịp thời theo tháng, quý, và năm.

Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng, quyết toán năm, báo cáo kiểm toán

Quản lý danh sách các chi phí trả trước và chi phí trích trước, tài sản cố định

Đối chiếu bảng cân đối kế toán hàng tháng.

Kiểm tra, đối chiếu chi phí sản xuất, hoạt động kinh doanh hàng tháng

Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty cũng như kiểm toán viên bên ngoài và cơ quan thuế.

Các nhiệm vụ khác được giao bởi Kế toán trưởng và Giám đốc Tài chính.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính kế toán.

Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán tổng hợp từ 3 năm trở lên, đã từng làm công ty sản xuất là một lợi thế.

Lên các báo cáo về thuế và quan trị

Có kinh nghiệm quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế.

Có khả năng tổ chức và xây dựng kế hoạch để đáp ứng thời hạn báo cáo

Chế độ

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Chế độ thưởng

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển

