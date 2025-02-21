Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Hàng Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Hàng Việt
- Hồ Chí Minh:
- 3A Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Mô tả Công việc
Cùng với Kế toán trưởng quản lý các giao dịch kế toán tuân thủ chuẩn mực kế toán và pháp luật thuế Việt nam
Lập báo cáo quản trị chính xác và kịp thời theo tháng, quý, và năm.
Thực hiện báo cáo thuế hàng tháng, quyết toán năm, báo cáo kiểm toán
Quản lý danh sách các chi phí trả trước và chi phí trích trước, tài sản cố định
Đối chiếu bảng cân đối kế toán hàng tháng.
Kiểm tra, đối chiếu chi phí sản xuất, hoạt động kinh doanh hàng tháng
Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty cũng như kiểm toán viên bên ngoài và cơ quan thuế.
Các nhiệm vụ khác được giao bởi Kế toán trưởng và Giám đốc Tài chính.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính kế toán.
Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán tổng hợp từ 3 năm trở lên, đã từng làm công ty sản xuất là một lợi thế.
Lên các báo cáo về thuế và quan trị
Có kinh nghiệm quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế.
Có khả năng tổ chức và xây dựng kế hoạch để đáp ứng thời hạn báo cáo
Tại Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Hàng Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Du Lịch
Chế độ thưởng
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Hàng Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI