Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - SB24 - 32 Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Ghi chép, tính toán, phản ánh số liệu thu - chi hiện có và lập các chứng từ liên quan.

• Thống kê và hạch toán doanh thu chi phí

• Theo dõi, quản lý tình hình thanh toán của đối tác, lập báo cáo công nợ.

• Kiểm soát chi phí, giải trình lý do biến động chi phí và doanh thu.

• Lập tờ khai thuế GTGT, TNCN

• Cập nhật kịp thời các thông tin, chính sách mới về luật thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty

• Tập hợp chứng từ liên quan tới thông tin cá nhân để kê khai thuế TNCN

• Theo dõi tài chính thu chi hàng ngày

• Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

• Lên báo cáo tài chính theo quy định của Nhà nước và Ban lãnh đạo;

• Giới tính: Nữ; Độ tuổi từ 22 cho tới dưới 45

• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên các chuyên ngành tài chính kế toán, kiểm toán,....hoặc các chuyên ngành liên quan.

• Ít nhất 01 năm kinh nghiệm vị trí kế toán tổng hợp hoặc ở các vị trí tương đương, có kiến thức nghiệp vụ tài chính kế toán, luật thuế, bất động sản

• Gắn bó với công việc lâu dài chịu được áp lực công việc.

• Có ý thức chấp hành nội quy, quy định của Công ty.

• Có khả năng chịu áp lực cao và trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Từ 15 – 25 triệu tuỳ vào năng lực chuyên môn

• Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Luật Lao động, các chế độ BHXH, BHYT, BHTT theo quy định Nhà nước

• Thưởng theo quy định của Công ty

• Thưởng vào các dịp lễ tết, Thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc;

• Các hoạt động tập thể: Team Building, du lịch, nghỉ mát...

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, chế độ đào tạo cho nhân viên mới

• Các quyền lợi cụ thể khác trao đổi lúc phỏng vấn.

