Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty IL Logistic làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 16 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty IL Logistic làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 16 Triệu

Công Ty IL Logistic
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty IL Logistic

Kế toán tổng hợp

Mức lương
15 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B7

- B07

- Shophouse Terra An Hưng, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 16 Triệu

• Ghi chép các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày vào phần mềm Misa và file theo dõi Excel
• Lập phiếu thu/ chi, hóa đơn bán hàng theo các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày, theo dõi thu chi nội bộ
• Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ kế toán nội bộ (đảm bảo giá đầu vào tốt nhất)
• Quản lý, theo dõi công nợ và xử lý công nợ của Khách hàng, nhà cung cấp trong và ngoài nước
• Lập báo cáo kinh doanh, báo cáo quản trị và công việc theo yêu cầu của Giám đốc
• Giao dịch với ngân hàng: thanh toán nội địa và quốc tc, (chủ yếu qua internet banking) và giao dịch trực tiếp tới ngân hàng khi cần thiết
• Làm hồ sơ, chế độ và theo dõi bảo hiểm cho nhân viên
• Định kỳ lập và nộp các tờ khai thuế theo tháng, quý, quyết toán Năm theo quy định NN.

Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 05 năm trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế và thuần thục lên BCTC.
• Thành thạo phần mềm kế toán và tin học văn phòng. (Công ty sử dụng pm kế toán Misa).
• Có khả năng lập kế hoạch công việc, tham mưu cho Ban giám đốc
• Đảm bảo thực hiện tốt, có trách nhiệm với các công việc đã đề ra.
• Trung thực, chăm chỉ, thông minh và có chí tiến thủ, chịu được áp lực công việc

Tại Công Ty IL Logistic Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty IL Logistic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty IL Logistic

Công Ty IL Logistic

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô 07 - Dãy B2 - Shophouse Tố Hữu - Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội,

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

