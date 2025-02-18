Tuyển Kế toán tổng hợp Tonesfun HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

- Đối chiếu bảo hiểm xã hội và số liệu các tài khoản trên bảng cân đối số phát sinh.

- Nhập các hóa đơn dịch vụ đầu vào và làm quyết toán

- Xuất hóa đơn, đối chiếu chi phí phát sinh

- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp

- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.

- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

- Hỗ trợ các công việc liên quan Thuế: chuẩn bị số liệu, hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc kê khai/ quyết toán thuế, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành

- Lập các báo cáo