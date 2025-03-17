Tuyển Kế toán tổng hợp Hệ thống Trường Chất lượng cao Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần NBK Tây Hồ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục quản lý Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Tây Hồ trực thuộc Trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy. Nhà Giáo Tiến sĩ Nguyễn Văn Hòa mong muốn phát triển và mở rộng nâng tầm quốc tế về môi trường GIáo dục tại NBK. Và Sự ra đời của NBK Westlake School không chỉ là một ngôi trường, mà còn là một công trình giáo dục được thiết kế theo tinh thần “Trường học hạnh phúc”. Với kiến trúc hiện đại, tiện nghi và bền vững, công trình hướng đến việc tạo ra một môi trường học tập lý tưởng, nơi học sinh được truyền cảm hứng và phát triển toàn diện.

Công ty tiếp tục mở rộng quy mô, nên chúng tôi tuyển dụng Chuyên viên Tài chính phụ trách 1 trong 2 mảng sau:

1. Mảng Tài chính doanh nghiệp:

- Xây dựng kế hoạch huy động vốn trung, dài hạn cho Doanh Nghiệp. Đánh giá đo lường hiệu quả và rủi ro của các phương án. Định kỳ đề xuất cơ cấu nguồn vốn phù hợp với mục tiêu của Công ty.

- Làm việc, phối hợp với bộ phận kế toán và các phòng ban có liên quan về số dư tồn quỹ nhằm phục vụ các mục tiêu kinh doanh hay đảm bảo việc chi trả quyền lợi cho khách hàng đúng quy định và thời hạn.