Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

- Chịu toàn bộ trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ về việc xuất hoá đơn GTGT và bảo quản hoá đơn, các chứng từ đã lập.

- Hạch toán và theo dõi các nghiệp vụ kế toán: Ghi chép và cập nhật các chứng từ kế toán.

- Quản lý sổ sách kế toán: Theo dõi các khoản thu, chi, công nợ, phải trả, phải thu.

- Kiểm tra và đối chiếu các chứng từ kế toán.

- Hỗ trợ lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ

- Kiểm tra, bảo quản các hợp đồng kinh tế phát sinh trong kỳ.

- Thực hiện các báo cáo hoặc công việc theo yêu cầu của trưởng bộ phận.