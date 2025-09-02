Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế
Ngày đăng tuyển: 02/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/10/2025
Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế

Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 253 Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

- Chịu toàn bộ trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ về việc xuất hoá đơn GTGT và bảo quản hoá đơn, các chứng từ đã lập.
- Hạch toán và theo dõi các nghiệp vụ kế toán: Ghi chép và cập nhật các chứng từ kế toán.
- Quản lý sổ sách kế toán: Theo dõi các khoản thu, chi, công nợ, phải trả, phải thu.
- Kiểm tra và đối chiếu các chứng từ kế toán.
- Hỗ trợ lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ
- Kiểm tra, bảo quản các hợp đồng kinh tế phát sinh trong kỳ.
- Thực hiện các báo cáo hoặc công việc theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế

Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 253 Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

