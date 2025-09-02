Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế
- Hồ Chí Minh: 253 Trần Nhân Tôn, Phường 2, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 17 - 20 Triệu
- Chịu toàn bộ trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ về việc xuất hoá đơn GTGT và bảo quản hoá đơn, các chứng từ đã lập.
- Hạch toán và theo dõi các nghiệp vụ kế toán: Ghi chép và cập nhật các chứng từ kế toán.
- Quản lý sổ sách kế toán: Theo dõi các khoản thu, chi, công nợ, phải trả, phải thu.
- Kiểm tra và đối chiếu các chứng từ kế toán.
- Hỗ trợ lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế định kỳ
- Kiểm tra, bảo quản các hợp đồng kinh tế phát sinh trong kỳ.
- Thực hiện các báo cáo hoặc công việc theo yêu cầu của trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
