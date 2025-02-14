Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế O. C. D làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 29 La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa dữ liệu chi tiết và tổng hợp;

Định khoản và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

Hạch toán các bút toán cuối tháng như phân bổ CCDC, khấu hao TSCĐ, kết chuyển thuế GTGT...

Quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi;

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;

Lập báo cáo tài chính và các báo cáo giải trình chi tiết theo quy định

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;

Cung cấp và giải trình số liệu theo yêu cầu của BGĐ hoặc các đơn vị chức năng

In ấn và hoàn thiện sổ sách kế toán công ty theo quy định;

Lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định pháp luật;

Các vấn đề khác có liên quan sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 6 ( 8h đến 17h30, trưa nghỉ 1.5h)

Thứ 7 : 8h đến 12h, nghỉ các chiều thứ 7 và các ngày chủ nhật

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 03 làm việc ở vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên có độ tuổi từ 30 - 46 tuổi.

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.

Thành thạo phần mềm kế toán Misa.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế O. C. D Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB : 17tr-20tr/tháng

Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như : BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật,hiếu, hỉ, nghỉ mát hàng năm.

Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện

Đề xuất tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế O. C. D

