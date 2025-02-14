Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế O. C. D làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế O. C. D làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế O. C. D
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế O. C. D

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế O. C. D

Mức lương
17 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 29 La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa dữ liệu chi tiết và tổng hợp;
Định khoản và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
Hạch toán các bút toán cuối tháng như phân bổ CCDC, khấu hao TSCĐ, kết chuyển thuế GTGT...
Quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi;
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;
Lập báo cáo tài chính và các báo cáo giải trình chi tiết theo quy định
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu;
Cung cấp và giải trình số liệu theo yêu cầu của BGĐ hoặc các đơn vị chức năng
In ấn và hoàn thiện sổ sách kế toán công ty theo quy định;
Lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định pháp luật;
Các vấn đề khác có liên quan sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến thứ 6 ( 8h đến 17h30, trưa nghỉ 1.5h)
Thứ 7 : 8h đến 12h, nghỉ các chiều thứ 7 và các ngày chủ nhật
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 03 làm việc ở vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên có độ tuổi từ 30 - 46 tuổi.
Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công
Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.
Thành thạo phần mềm kế toán Misa.

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế O. C. D Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB : 17tr-20tr/tháng
Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty như : BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, lương tháng thứ 13, sinh nhật,hiếu, hỉ, nghỉ mát hàng năm.
Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện
Đề xuất tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế O. C. D

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế O. C. D

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thương Mại Và Dịch Vụ Quốc Tế O. C. D

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2, trung tâm thương mại OCD, 29 La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

