Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thương Mại Việt Hồng làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Tóm tắt trách nhiệm công việc

Chịu trách nhiệm đối chiếu việc thực hiện ghi chép hệ thống sổ sách, chứng từ ban đầu để kiểm tra tính chính xác, đúng đắn đảm bảo tuân thủ chế độ hạch toán kế toán. Tổng hợp, xử lý số liệu, lập các báo cáo tài chính, kế toán quản trị, báo cáo thống kê. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ cho kế toán viên và thay mặt Kế toán trưởng thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công.

Mô tả trách nhiệm công việc chính

1. Giúp và tham gia cùng Kế toán trưởng xây dựng kế hoạch, kiện toàn bộ máy kế toán, soạn thảo các quy trình nghiệp vụ, quy chế quản lý tài chính kế toán trình Tổng giám đốc ban hành.

2. Thực hiện công tác kế toán tổng hợp theo chuẩn mực kế toán, chính sách thuế của Nhà nước và quy định tài chính của Công ty, bao gồm:

2. Thực hiện công tác kế toán tổng hợp theo chuẩn mực kế toán, chính sách thuế của Nhà nước và quy định tài chính của Công ty,

• Thu thập và xử lý các số liệu của các phần hành kế toán liên quan để lập các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê định kỳ cho Kế toán trưởng như: Kiểm tra việc theo dõi số dư nợ chi tiết khách hàng công trình hoàn thành và chưa hoàn thành, khách lẻ; tính giá thành, vốn, lãi, lỗ, … chi tiết từng công trình.

• Xử lý thông tin trên các báo cáo kế toán để lập báo cáo quản trị phục vụ công tác quản lý, kiểm soát tình hình hoạt động, thực hiện kế hoạch của từng giai đoạn.