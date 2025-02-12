Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ A Mei Spa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ A Mei Spa
Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 09 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
- Lên kế hoạch dòng tiền, kiểm soát ngân sách hàng tháng.
-Cập nhật và theo dõi các quy định mới nhất về kế toán và tài chính, bao gồm các quy định pháp luật về thuế, tài sản và kế toán
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học thuộc ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính
- Có ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong công ty chuyên về làm đẹp .
- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, năng nỗ, hòa đồng, vui vẻ, nhiệt huyết trong công việc.
- Trung thực, khách quan, có tinh thần trách nhiệm cao.
- Chịu được áp lực công việc.
- Ưu tiên tuổi từ 27-35 tuổi
Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ A Mei Spa Thì Được Hưởng Những Gì
- Được cấp trang thiết bị đầy đủ.
- Mức lương: 18tr – 20tr (Thoả thuận theo năng lực)
- Tăng lương theo năng lực và trách nhiệm với công việc.
- Thưởng lương tháng 13, thưởng sinh nhật, khám sức khỏe, teambuilding ...
- Được tham gia đóng BHXH , chế độ nghỉ lễ, phép theo quy định của nhà nước
- Môi trường làm việc thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ A Mei Spa
