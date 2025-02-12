Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ A Mei Spa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 09 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Lên kế hoạch dòng tiền, kiểm soát ngân sách hàng tháng.

-Cập nhật và theo dõi các quy định mới nhất về kế toán và tài chính, bao gồm các quy định pháp luật về thuế, tài sản và kế toán

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học thuộc ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính

- Có ít nhất 2 - 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong công ty chuyên về làm đẹp .

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, năng nỗ, hòa đồng, vui vẻ, nhiệt huyết trong công việc.

- Trung thực, khách quan, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Chịu được áp lực công việc.

- Ưu tiên tuổi từ 27-35 tuổi

Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ A Mei Spa Thì Được Hưởng Những Gì

- Được cấp trang thiết bị đầy đủ.

- Mức lương: 18tr – 20tr (Thoả thuận theo năng lực)

- Tăng lương theo năng lực và trách nhiệm với công việc.

- Thưởng lương tháng 13, thưởng sinh nhật, khám sức khỏe, teambuilding ...

- Được tham gia đóng BHXH , chế độ nghỉ lễ, phép theo quy định của nhà nước

- Môi trường làm việc thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ A Mei Spa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin