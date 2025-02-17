Tuyển Kế toán tổng hợp Văn Phòng Đại Diện Miền Nam- Công Ty TNHH Phát Triển Kỹ Thuật Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Nhiệm vụ 1_Giao dịch thường xuyên

- Thực hiện các giao dịch thu-chi tiền mặt.

- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng (rút séc, làm UNC, thanh toán quốc tế; mở các loại bảo lãnh; làm hồ sơ vay, hồ sơ hạn mức tín dụng ngân hàng...).

- Tính và trả lương, thưởng theo định kỳ.

- Hạch toán, ghi chép, lưu phiếu thu-chi, chứng từ ngân hàng, phiếu khác, sổ sách KT theo đúng qui định.

Nhiệm vụ 2 _ Thanh toán và thu hồi công nợ

- Xuất hóa đơn GTGT và hoàn thiện hồ sơ thanh toán theo từng hợp đồng.

- Theo dõi hợp đồng, công nợ và giám sát quá trình thanh toán của khách hàng, nhà cung cấp.

- Hàng tháng, hàng tuần cập nhật đối chiếu, phối hợp thu hồi công nợ với các phòng ban, các nhà cung cấp.

- Hỗ trợ các phòng ban kiểm tra, làm hợp đồng, Hồ sơ nghiệm thu, báo giá (khi cần).

- Đối chiếu công nợ định kỳ/cuối kỳ.

Nhiệm vụ 3_Thuế

- Hạch toán, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tổng hợp phân bổ chi phí, doanh thu, các phần hành kế toán vào phần mềm FAST.

- Kê khai thuế GTGT, TNCN hàng tháng. Tạm tính thuế TNDN.

- Làm các báo cáo thuế hàng quý, năm theo qui định.

- Lập BCTC năm, quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN.

- Trực tiếp giao dịch với cơ quan thuế khi có phát sinh.

- Ghi chép, lưu trữ hồ sơ chứng từ, sổ sách theo đúng qui định.

Nhiệm vụ 4_Báo cáo

- Lên bảng tính lãi các hợp đồng và báo cáo kết quả KD hàng tháng.

- Thực hiện lập kế hoạch và cân đối kế hoạch tài chính đề xuất thanh toán.

- Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Lãnh đạo.

- Thực hiện kiểm toán BCTC hàng năm.

Nhiệm vụ khác:

Làm việc với BHXH (Khai báo tăng/giảm, chốt sổ BHXH cho NV của công ty).

Mở sổ và theo dõi quản lý tài sản, hàng hóa của công ty. Định kỳ phối hợp với các bộ phận/phòng ban liên quan tiến hành kiểm kê.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Cấp trên.

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán/Kiểm toán. Ưu tiên có Chứng chỉ KTT.

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.

- Có Kiến thức chuyên sâu về luật và các qui định liên quan đến kế toán, thuế.

- Tiếng Anh cơ bản (đọc hiểu các điều khoản hợp đồng đối với các hợp đồng ký bằng tiếng nước ngoài).

- Trung thực, quyết đoán, cẩn thận.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tiện ích văn phòng, phần mềm kế toán FAST.

- Thu nhập 18 - 25 triệu/ tháng + Phụ cấp + thưởng.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tiếp cận với các thiết bị công nghệ hàng đầu thế giới.

- Hưởng các chế độ theo quy định của luật lao động và công ty.

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN...

- Khám sức khỏe định kỳ theo tiêu chuẩn công ty.

- Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty

- Du lịch nghỉ dưỡng, team building hàng năm.

- Được hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nghiệp vụ trong và ngoài nước.

