Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH OH VACATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH OH VACATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH OH VACATION
Ngày đăng tuyển: 16/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
CÔNG TY TNHH OH VACATION

Kế toán tổng hợp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH OH VACATION

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 614 Bis Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm kiểm tra các sổ kế toán chi tiết do nhân viên kế toán lập;
Tính và hạch toán giá thành sản phẩm hàng hóa, dịch vụ;
Tính và hạch toán kế toán các nghiệp vụ liên quan đến nguồn vốn đi vay, cho vay (nếu có);
Lập danh mục tài sản cố định và tính khấu hao TSCĐ; lập danh mục công cụ lao động và phân bổ công cụ lao động vào chi phí sản xuất kinh doanh;
Lập các báo cáo kế toán, báo cáo tài chính theo quy định;
Thực hiện các công tác quyết toán thuế hàng năm theo quy định của Cơ quan thuế;
Xây dựng, báo cáo kế hoạch làm việc theo tháng; các báo cáo thuế/ quản trị theo yêu cầu thực tế;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ (ưu tiên Nam) độ tuổi từ 27 trở lên, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán;
Trình độ: Đại học;
Tin học văn phòng cơ bản, excel thành thạo;
Biết cách lập báo cáo và quản lý dữ liệu một cách khoa học.

Tại CÔNG TY TNHH OH VACATION Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 20-25 triệu/ tháng
Thử việc 02 tháng, đóng BH từ thời điểm ký kết Hợp đồng lao động
Thưởng Tết, lương tháng 13, team building, event lớn nhỏ hàng năm
Môi trường trẻ trung, năng động, tích cực, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OH VACATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH OH VACATION

CÔNG TY TNHH OH VACATION

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 614 phố Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-tong-hop-thu-nhap-20-25-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job300750
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIWEB – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ LỤC GIÁC
Hạn nộp: 21/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm Marketing CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK AMI VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Property One
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Property One làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Property One
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sohee Hàn Quốc
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DONEXGROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DONEXGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DONEXGROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Công nghệ môi trường Dương Nhật
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE 5T làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂM SÓC SỨC KHỎE 5T
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH KHÍ XANH
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ECO MOBILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ECO MOBILE
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính VNFITE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính VNFITE
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY HOA NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY HOA NAM
16 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH dược phẩm Dupharmax làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công ty TNHH dược phẩm Dupharmax
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục và Nhân lực AVT
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Dịch vụ KC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Dịch vụ KC Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Biên làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Long Biên
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty CP Dược Phẩm Thái Minh Pro Company
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PT ECOLIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PT ECOLIFE VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HNSG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU HNSG
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp công ty cổ phần XNK Daika làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu công ty cổ phần XNK Daika
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty CP Viễn Thông Đầu Tư và Thương Mại Quốc Tế - Itecom JSC
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Sáng Tạo Nghệ Thuật Và Sự Kiện Sun Bright
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần DeVyt làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD Công ty Cổ phần DeVyt
800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Dot Dot Gem làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 750 USD Công ty TNHH Dot Dot Gem
600 - 750 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần DeVyt làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1 USD Công ty Cổ phần DeVyt
800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Bibabo
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 700 USD Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Tới 700 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Phát triển Khoa học VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty TNHH Phát triển Khoa học VITECH
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP XÂY DỰNG MODUN HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CP XÂY DỰNG MODUN HOME
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp KAS E&C (Vietnam) Ltd Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 Triệu KAS E&C (Vietnam) Ltd Company
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm