Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH OH VACATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 614 Bis Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm kiểm tra các sổ kế toán chi tiết do nhân viên kế toán lập;

Tính và hạch toán giá thành sản phẩm hàng hóa, dịch vụ;

Tính và hạch toán kế toán các nghiệp vụ liên quan đến nguồn vốn đi vay, cho vay (nếu có);

Lập danh mục tài sản cố định và tính khấu hao TSCĐ; lập danh mục công cụ lao động và phân bổ công cụ lao động vào chi phí sản xuất kinh doanh;

Lập các báo cáo kế toán, báo cáo tài chính theo quy định;

Thực hiện các công tác quyết toán thuế hàng năm theo quy định của Cơ quan thuế;

Xây dựng, báo cáo kế hoạch làm việc theo tháng; các báo cáo thuế/ quản trị theo yêu cầu thực tế;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ (ưu tiên Nam) độ tuổi từ 27 trở lên, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán;

Trình độ: Đại học;

Tin học văn phòng cơ bản, excel thành thạo;

Biết cách lập báo cáo và quản lý dữ liệu một cách khoa học.

Tại CÔNG TY TNHH OH VACATION Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 20-25 triệu/ tháng

Thử việc 02 tháng, đóng BH từ thời điểm ký kết Hợp đồng lao động

Thưởng Tết, lương tháng 13, team building, event lớn nhỏ hàng năm

Môi trường trẻ trung, năng động, tích cực, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OH VACATION

