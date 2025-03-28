Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LOVE MAXX làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH LOVE MAXX
Ngày đăng tuyển: 28/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH LOVE MAXX

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 445 Đ. Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1. Mô tả công việc:
• Hỗ trợ Trưởng phòng Tài chính hoàn thành công tác hạch toán kế toán hàng tháng; thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định và quy trình kiểm soát nội bộ của phòng tài chính; chủ động, kịp thời phối hợp hoàn thành các công tác hạch toán và phân tích tài chính.
• Phối hợp thực hiện các công tác hạch toán kế toán bao gồm: công nợ phải thu, phải trả, quyết toán công trình, tổng hợp thuế, kiểm duyệt chi phí, quản lý tài sản, quyết toán cửa hàng trực thuộc, báo cáo đơn vị…
• Quản lý công nợ phải thu, đối chiếu và thanh toán với đại lý nhượng quyền; hạch toán chứng từ, thanh toán tiền hàng và cước vận chuyển, đảm bảo kịp thời và chính xác.
• Hỗ trợ thực hiện các công tác kê khai thuế, quản lý tài sản cố định, đối chiếu công nợ, kiểm duyệt hóa đơn đầu vào và phát hành hóa đơn bán hàng…
• Có thể độc lập quản lý báo cáo vận hành cửa hàng trực thuộc, kiểm duyệt chi phí và giám sát, kiểm kê quỹ và tài sản cuối tháng, tính toán lương cửa hàng, đảm bảo an toàn tài chính và tài sản của cửa hàng.
• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.
1. 岗位职责：协助财务领导完成每月财务核算，践行财务各项规章制度及内控制度，能主动及时协助完成每月财务核算，并配合领导完成各专项财务核算及分析工作。
1.1 在财务领导的指导下协助完成各组财务核算工作，包括应收账款、应付账款、工程结算、总账税务、费用审核、资产管理、直营门店结算、单体报表等。

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH LOVE MAXX Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOVE MAXX

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 59A Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

