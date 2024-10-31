Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và In Nhãn Cao Phát Đạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và In Nhãn Cao Phát Đạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và In Nhãn Cao Phát Đạt
Ngày đăng tuyển: 31/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và In Nhãn Cao Phát Đạt

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và In Nhãn Cao Phát Đạt

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- A3, Lô 1, Đường D2, Khu công nghệ cao, TP Thủ đức, TP HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Quản lý và giám sát toàn bộ phòng kế toán
Quản lý hoạt động kế toán: Giám sát và quản lý tất cả các hoạt động kế toán, bao gồm sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, thuế và kiểm toán
Phân tích số liệu báo cáo, nắm bắt biến động về chi phí, công nợ…để kịp thời đưa ra những giải pháp tối ưu cho Doanh nghiệp
Theo dõi và cập nhật các quy định mới về thuế doanh nghiệp và các quy định có liên quan
Phân tích và đề xuất các chiến lược để giảm thiểu rủi ro tài chính
Phân tích chi phí và giá thành sản phẩm để đảm bảo tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, đồng thời đảm bảo lợi nhuận cao nhất có thể cho công ty
Phân tích, dự báo tình hình tài chính của công ty, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn
Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo tài chính kế toán trước Ban GĐ & các cơ quan hữu quan khi được yêu cầu
Công việc cụ thể sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Kế toán trưởng tại các Công ty Sản xuất.
Từng sử dụng qua phần mềm ERP.
Làm được báo cáo hợp nhất, báo cáo cho Nước Ngoài .
Giao tiếp tiếng Anh qua mail tốt, đọc hiểu tiếng Anh .
Tuổi từ 30 đến 45 tuổi.

Tại Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và In Nhãn Cao Phát Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật.
Thưởng hiệu quả công việc, thành tích đóng góp.
Được xét nâng lương phừ hợp theo năng lực cống hiến.
Và các chế độ, phúc lợi khác theo quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và In Nhãn Cao Phát Đạt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: A3, lô I-10-2, Đường D2 Khu Công Nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức

