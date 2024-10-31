Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Sản Xuất Và In Nhãn Cao Phát Đạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - A3, Lô 1, Đường D2, Khu công nghệ cao, TP Thủ đức, TP HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

Quản lý và giám sát toàn bộ phòng kế toán

Quản lý hoạt động kế toán: Giám sát và quản lý tất cả các hoạt động kế toán, bao gồm sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, thuế và kiểm toán

Phân tích số liệu báo cáo, nắm bắt biến động về chi phí, công nợ…để kịp thời đưa ra những giải pháp tối ưu cho Doanh nghiệp

Theo dõi và cập nhật các quy định mới về thuế doanh nghiệp và các quy định có liên quan

Phân tích và đề xuất các chiến lược để giảm thiểu rủi ro tài chính

Phân tích chi phí và giá thành sản phẩm để đảm bảo tính cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, đồng thời đảm bảo lợi nhuận cao nhất có thể cho công ty

Phân tích, dự báo tình hình tài chính của công ty, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn

Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo tài chính kế toán trước Ban GĐ & các cơ quan hữu quan khi được yêu cầu

Công việc cụ thể sẽ được trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm Kế toán trưởng tại các Công ty Sản xuất.

Từng sử dụng qua phần mềm ERP.

Làm được báo cáo hợp nhất, báo cáo cho Nước Ngoài .

Giao tiếp tiếng Anh qua mail tốt, đọc hiểu tiếng Anh .

Tuổi từ 30 đến 45 tuổi.

Quyền Lợi

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật.

Thưởng hiệu quả công việc, thành tích đóng góp.

Được xét nâng lương phừ hợp theo năng lực cống hiến.

Và các chế độ, phúc lợi khác theo quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

