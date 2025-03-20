Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Duy Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 700 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Duy Linh
Mức lương
350 - 700 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 415 Nguyễn Xiển,Kim Giang,Hoàng Mai,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 350 - 700 USD
- Tổng hợp số liệu, công nợ, chứng từ phát sinh,các số liệu liên quan đến kế toán, ngân hàng
- Kiểm tra hạch toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, tham mưu cho kế toán trưởng trong công việc
- Nắm bắt được các hoạt động, thay đổi của cơ quan thuế mới nhất.Bao gồm các văn bản, nghị định ,luật thuế sửa đổi.
- Làm việc theo sự điều phối của giám đốc và Kế toán trưởng.
Với Mức Lương 350 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính - kế toán
- Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương
Chi tiết trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Duy Linh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
