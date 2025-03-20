Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Duy Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 350 - 700 USD

- Tổng hợp số liệu, công nợ, chứng từ phát sinh,các số liệu liên quan đến kế toán, ngân hàng

- Kiểm tra hạch toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, tham mưu cho kế toán trưởng trong công việc

- Nắm bắt được các hoạt động, thay đổi của cơ quan thuế mới nhất.Bao gồm các văn bản, nghị định ,luật thuế sửa đổi.

- Làm việc theo sự điều phối của giám đốc và Kế toán trưởng.