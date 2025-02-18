Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Consortio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 470 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Consortio Việt Nam
Mức lương
400 - 470 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 12, Toà Pancific – 83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 400 - 470 USD
- Theo giõi đầu vào, ghi nhận số bán hàng ngày và xuất HĐ GTGT bán ra.
- Ghi nhận số sách kế toán
- Báo cáo thuế hàng tháng/quý/năm.
- Phụ trách hàng chính liên quan như: lương, thưởng BHXH, hợp đồng lao động, ... vv
- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 400 - 470 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
*** Yêu cầu công việc:
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán
- Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp lĩnh vực nhà hàng.
*** Quyền lợi được hưởng:
- Tổng thu nhập: từ 10 triệu - 12 triệu (Net)
- Thử việc: tối đa 02 tháng, mức lương thử việc >= 85% tổng thu nhập
**** Địa điểm làm việc: 82 Nguyễn Hữu Huân, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP.HN
Tại Công Ty Cổ Phần Consortio Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Consortio Việt Nam
