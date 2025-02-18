Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Consortio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 470 USD

Mức lương 400 - 470 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, Toà Pancific – 83B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 400 - 470 USD

- Theo giõi đầu vào, ghi nhận số bán hàng ngày và xuất HĐ GTGT bán ra.

- Ghi nhận số sách kế toán

- Báo cáo thuế hàng tháng/quý/năm.

- Phụ trách hàng chính liên quan như: lương, thưởng BHXH, hợp đồng lao động, ... vv

- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 400 - 470 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

*** Yêu cầu công việc:

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán

- Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp lĩnh vực nhà hàng.

*** Quyền lợi được hưởng:

- Tổng thu nhập: từ 10 triệu - 12 triệu (Net)

- Thử việc: tối đa 02 tháng, mức lương thử việc >= 85% tổng thu nhập

**** Địa điểm làm việc: 82 Nguyễn Hữu Huân, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, TP.HN

**** Địa điểm làm việc

