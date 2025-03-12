Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Thái Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Thái Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD

Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Thái Bình
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Thái Bình

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Thái Bình

Mức lương
500 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: LK 27, Nơ 12, khu đồng dưa, Đường Ngô Thì Nhậm, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 500 - 800 USD

* Vị trí tuyển dụng: Kế toán tổng hợp
* Loại hình hợp đồng lao động: toàn thời gian, hợp đồng dài hạn.
* Địa điểm làm việc: LK 27, No 12, Khu Đồng Dưa, Đường Ngô Thì Nhậm, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.
* Mô tả công việc:
- Phụ trách Kế toán:
+ Làm hồ sơ vay, hồ sơ xin cấp hợp đồng tín dụng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền tạm ứng, bảo lãnh bảo hành, xác nhận cung cấp tín dụng, ủy nhiệm chi....
+ Công tác thuế: kiểm soát hóa đơn đầu vào / đầu ra, làm báo cáo tài chính hàng Quý, báo cáo tài chính năm, nộp thuế GTGT, thuế TNDN...

Với Mức Lương 500 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Yêu cầu đối với ứng viên
- Yêu cầu về sức khỏe và phẩm chất: sức khỏe tốt, chính trực, tinh thần tập thể, trách nhiệm và uy tín cao.

Tại Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Thái Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Thái Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Thái Bình

Công Ty TNHH Vật Tư Khoa Học Kỹ Thuật Thái Bình

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: - VP Hà nội: LK27, Nơ 12, Khu Đồng Dưa, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP.Hà Nội / VP HCM: Phòng 3, Lầu 2, Tòa Nhà Gia Thy, Số 158 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

