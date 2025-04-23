Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái (Ybm) làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1 Triệu

YBM là doanh nghiệp số 1 tại Việt Nam bán các sản phẩm Đá Hộc, Đá Chip, Bột Đá trắng CaCO3 siêu mịn...(Sản phẩm Bột Đá CaCO3 là phụ gia, chất độn tự nhiên phổ biến nhất thế giới cho các nghành Nhựa, bao bì, cao su, gốm sứ... Hiện đang cung cấp ra ngoài thị trường trên 70,000 tấn/ tháng)... Công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán từ năm 2018 (Mã chứng khoán: YBM).

Chúng tôi đang tìm kiếm nhân tài cho vị trí Nhân viên Kế toán tổng hợp:

- Kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của các chứng từ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tiến hành ghi chép vào các sổ sách liên quan.

- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh, cân đối giữa số liệu kế toán tổng hợp và chi tiết. Hướng dẫn kế toán viên xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán

-Tham gia cùng Kế toán trưởng làm việc với các phòng ban chức năng và nhà máy trong việc sử dụng chi phí hợp lý, nhân sự phù hợp.

- Theo dõi và quản lý công nợ, xác định và đề xuất phương án dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi cho công ty.

- Lập báo cáo vay vốn với ngân hàng, tham gia công tác kiểm toán BCTC, kiểm kê hàng tháng hàng quý tại công ty, lập báo cáo xử lý hàng tồn kho và các báo cáo giải trình số liệu kiểm toán.

- Tham gia và xây dựng quy trình hạch toán kế toán, lập kế hoạch lợi nhuận và nộp thuế hàng năm tại công ty