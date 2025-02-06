Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 900 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New
- Hà Nội: 26
- Liền Kề 6A
- Làng Việt Kiều Châu Âu
- Mộ Lao
- Hà Đông
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 700 - 900 USD
Nhiệm vụ 1: Hạch toán nội bộ
Hạch toán chi phí trích trước CP334: Đảm bảo số liệu sai số không vượt quá 10% chi phí thực tế phát sinh
Phân bổ công cụ dụng cụ, chi phí trả trước: Kiểm tra rà soát số liệu trên bảng theo dõi khớp sổ cái. Số liệu chính xác, đầy đủ. Thời gian hoàn thành trước ngày 02 hàng tháng.
Theo dõi và tính khấu hao tài sản cố định. Kiểm tra rà soát số liệu trên bảng theo dõi khớp sổ cái. Số liệu chính xác, đầy đủ. Thời gian hoàn thành trước ngày 02 hàng tháng.
Tính giá xuất kho hàng tháng: Kiểm tra số liệu nhập xuất hàng hóa âm kho, âm thời điểm theo kho và theo lô. Đảm bảo số liệu chính xác. Thời gian hoàn thành trước 17h ngày đầu tiên của tháng.
Nhiệm vụ 2: Nghiệp vụ thuế
Kiểm tra soát xét tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ: Sàng lọc loại bỏ hóa đơn không hợp lý, hợp lệ khi kê khai thuế.
Hạch toán các nghiệp vụ thuế phát sinh hàng ngày: Tiêu chí cần hạch toán kịp thời, chính xác.
Với Mức Lương 700 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
