Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 900 USD

Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New

Mức lương
700 - 900 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 26

- Liền Kề 6A

- Làng Việt Kiều Châu Âu

- Mộ Lao

- Hà Đông

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 700 - 900 USD

Nhiệm vụ 1: Hạch toán nội bộ
Hạch toán chi phí trích trước CP334: Đảm bảo số liệu sai số không vượt quá 10% chi phí thực tế phát sinh
Phân bổ công cụ dụng cụ, chi phí trả trước: Kiểm tra rà soát số liệu trên bảng theo dõi khớp sổ cái. Số liệu chính xác, đầy đủ. Thời gian hoàn thành trước ngày 02 hàng tháng.
Theo dõi và tính khấu hao tài sản cố định. Kiểm tra rà soát số liệu trên bảng theo dõi khớp sổ cái. Số liệu chính xác, đầy đủ. Thời gian hoàn thành trước ngày 02 hàng tháng.
Tính giá xuất kho hàng tháng: Kiểm tra số liệu nhập xuất hàng hóa âm kho, âm thời điểm theo kho và theo lô. Đảm bảo số liệu chính xác. Thời gian hoàn thành trước 17h ngày đầu tiên của tháng.
Nhiệm vụ 2: Nghiệp vụ thuế
Kiểm tra soát xét tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ: Sàng lọc loại bỏ hóa đơn không hợp lý, hợp lệ khi kê khai thuế.
Hạch toán các nghiệp vụ thuế phát sinh hàng ngày: Tiêu chí cần hạch toán kịp thời, chính xác.

Với Mức Lương 700 - 900 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New

Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 26, nhà liền kề Dãy 6A, Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

