Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 900 USD

Nhiệm vụ 1: Hạch toán nội bộ

Hạch toán chi phí trích trước CP334: Đảm bảo số liệu sai số không vượt quá 10% chi phí thực tế phát sinh

Phân bổ công cụ dụng cụ, chi phí trả trước: Kiểm tra rà soát số liệu trên bảng theo dõi khớp sổ cái. Số liệu chính xác, đầy đủ. Thời gian hoàn thành trước ngày 02 hàng tháng.

Theo dõi và tính khấu hao tài sản cố định. Kiểm tra rà soát số liệu trên bảng theo dõi khớp sổ cái. Số liệu chính xác, đầy đủ. Thời gian hoàn thành trước ngày 02 hàng tháng.

Tính giá xuất kho hàng tháng: Kiểm tra số liệu nhập xuất hàng hóa âm kho, âm thời điểm theo kho và theo lô. Đảm bảo số liệu chính xác. Thời gian hoàn thành trước 17h ngày đầu tiên của tháng.

Nhiệm vụ 2: Nghiệp vụ thuế

Kiểm tra soát xét tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn, chứng từ: Sàng lọc loại bỏ hóa đơn không hợp lý, hợp lệ khi kê khai thuế.

Hạch toán các nghiệp vụ thuế phát sinh hàng ngày: Tiêu chí cần hạch toán kịp thời, chính xác.