Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HELLO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 56 gò ô môi,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

I/ PHẦN CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

- Theo dõi công nợ phải trả, hạn thanh toán và hạn mức tìn dụng nhà cung cấp

- Lập biên bản đối chiếu công nợ khi có yêu cầu

- Báo cáo công nợ định kỳ hoặc theo thời điểm khi Ban giám đốc yêu cầu

II/ PHẦN TỔNG HỢP

- Kiểm tra rà soát tính hợp lý, hợp pháp của các chứng từ của các bộ phận: kế toán tiền mặt, kế toán ngân hàng, chi phí và thuế

- Kiểm tra và lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN hàng tháng

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành đến tài chính kế toán hoặc kinh tế

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công tác kế toán tại doanh nghiệp.

- Có kỹ năng tin học văn phòng đặc biệt là Excel

- Có kỹ năng về phần mềm kế toán Misa

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HELLO Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc từ 8h30 đến 17h30 từ Thứ 2 đến hết thứ 6 hàng tuần. Thứ 7 làm cách tuần

- Chế độ BHXH đầy đủ, Thưởng thấng 13 và các dịp 30/4, Tết Nguyên đán

- Hưởng 12 ngày phép/ năm

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HELLO

