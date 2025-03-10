Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HELLO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HELLO
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 56 gò ô môi,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
I/ PHẦN CÔNG NỢ PHẢI TRẢ
- Theo dõi công nợ phải trả, hạn thanh toán và hạn mức tìn dụng nhà cung cấp
- Lập biên bản đối chiếu công nợ khi có yêu cầu
- Báo cáo công nợ định kỳ hoặc theo thời điểm khi Ban giám đốc yêu cầu
II/ PHẦN TỔNG HỢP
- Kiểm tra rà soát tính hợp lý, hợp pháp của các chứng từ của các bộ phận: kế toán tiền mặt, kế toán ngân hàng, chi phí và thuế
- Kiểm tra và lập tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN hàng tháng
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành đến tài chính kế toán hoặc kinh tế
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công tác kế toán tại doanh nghiệp.
- Có kỹ năng tin học văn phòng đặc biệt là Excel
- Có kỹ năng về phần mềm kế toán Misa
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HELLO Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc từ 8h30 đến 17h30 từ Thứ 2 đến hết thứ 6 hàng tuần. Thứ 7 làm cách tuần
- Chế độ BHXH đầy đủ, Thưởng thấng 13 và các dịp 30/4, Tết Nguyên đán
- Hưởng 12 ngày phép/ năm
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HELLO
