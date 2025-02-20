Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Nội Thất Đỗ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Nội Thất Đỗ Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Nội Thất Đỗ Gia
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Nội Thất Đỗ Gia

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Nội Thất Đỗ Gia

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 71 ngõ 38 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Hạch toán các bút toán tổng hợp, theo dõi số dư và mở sổ nhật ký chung, sổ chi tiết, sổ cái các tài khoản.
- Hạch toán toàn bộ các chứng từ công trình như: Nhập kho, hoàn ứng và các chứng từ khác do kế toán công trình chuyển giao.
- Kiểm tra toàn bộ số liệu tài chính, làm việc với KTT thống nhất hướng xử lý để lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán hàng năm và các báo cáo khác cho Cục Thuế.
- Kiểm tra, phát hiện sai phạm và yêu cầu chỉnh sửa toàn bộ các phần hành kế toán nếu có sai phạm.
- Dựa trên các số liệu do KT công trình cung cấp, kiểm tra và tính toán giá thành các công trình để lên báo cáo tổng hợp lãi lỗ cho từng công trình.
- Tập hợp, kiểm tra, kiểm soát và báo cáo chi phí - doanh thu - công nợ - lợi nhuận.
- Kiểm tra tính hợplệ và hạch toán toàn bộ các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra phù hợp với quy định của pháp luật và chế độ kế toán thống kê về thuế VAT.
- Lập các báo cáo thuế GTGT , Thuế TNCN hàng quý, năm

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học/ Cao đẳng
- Kinh nghiệm: 1 năm trở lên
- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng và phần mềm kế toán Misa.

Tại Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Nội Thất Đỗ Gia Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng cuối năm theo chế độ của công ty.
- Được đào tạo nội bộ.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi (BHXH, BHYT, lễ tết...) theo đúng quy định của Luật lao động.
- Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động, làm việc cá nhân và làm việc nhóm.
- Được tham gia hoạt động du lịch hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Nội Thất Đỗ Gia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Nội Thất Đỗ Gia

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Nội Thất Đỗ Gia

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 71 – ngõ 38 – phố Phương Mai – Kim Liên – Đống Đa – Hà Nội

