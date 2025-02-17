Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Inox Đông Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 16 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Inox Đông Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 16 Triệu

Công Ty TNHH Inox Đông Nam
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công Ty TNHH Inox Đông Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Inox Đông Nam

Mức lương
8 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 423 minh khai,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

cập nhật tồn kho lên phần mềm, BC tồn kho
theo dõi đơn hàng đầu vào, đầu ra trên phần mềm
cập nhật mua vào bán ra, theo dõi và làm BC công nợ phải thu, phải trả.
Theo dõi, làm thủ tục thanh toán các lô hàng nhập khẩu
Hạch toán, kê khai thu chi, chi phí, khấu hao, công nợ,
cập nhật các phiếu mua bán hàng, hóa đơn GTGT
làm việc theo sự chỉ đạo, điều tiết của kế toán trưởng

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tin học văn phòng, máy móc văn phòng
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán
Yêu Cầu Cao Đẳng trở lên
Kinh Nghiệm kế toán tổng hợp 2 năm trở lên

Tại Công Ty TNHH Inox Đông Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH
Nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước. Ngày lễ nghỉ có thường, thưởng Tết hấp dẫn (mấy tháng lương tùy theo năng lực, cống hiến)
Đi du lịch hàng năm 2-3 lần
Ăn trưa + nghỉ ngơi trưa tại công ty
Môi trường làm việc thân thiện, nhiều học hỏi, được hướng dẫn công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Inox Đông Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Inox Đông Nam

Công Ty TNHH Inox Đông Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: CN04, cụm SX làng nghề tập trung, xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

