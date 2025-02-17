Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Inox Đông Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 16 Triệu

Mức lương 8 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 423 minh khai,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

cập nhật tồn kho lên phần mềm, BC tồn kho

theo dõi đơn hàng đầu vào, đầu ra trên phần mềm

cập nhật mua vào bán ra, theo dõi và làm BC công nợ phải thu, phải trả.

Theo dõi, làm thủ tục thanh toán các lô hàng nhập khẩu

Hạch toán, kê khai thu chi, chi phí, khấu hao, công nợ,

cập nhật các phiếu mua bán hàng, hóa đơn GTGT

làm việc theo sự chỉ đạo, điều tiết của kế toán trưởng

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tin học văn phòng, máy móc văn phòng

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán

Yêu Cầu Cao Đẳng trở lên

Kinh Nghiệm kế toán tổng hợp 2 năm trở lên

Tại Công Ty TNHH Inox Đông Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH

Nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước. Ngày lễ nghỉ có thường, thưởng Tết hấp dẫn (mấy tháng lương tùy theo năng lực, cống hiến)

Đi du lịch hàng năm 2-3 lần

Ăn trưa + nghỉ ngơi trưa tại công ty

Môi trường làm việc thân thiện, nhiều học hỏi, được hướng dẫn công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Inox Đông Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin