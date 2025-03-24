Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 48 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan và hạch toán vào phần mềm kế toán.
- Kiểm tra số lượng hàng hóa khi nhập, xuất kho cùng với thủ kho.
- Tạo lập mã hàng và quản lý mã hàng hóa.
- Theo dõi tồn kho, kiểm kê kho và đối chiếu số liệu với thủ kho.
- Lập các báo cáo xuất, nhập và báo cáo hàng tồn kho, hàng lâu không xuất.
- Phối hợp cùng Thủ kho theo dõi BBBG và các giấy tờ liên quan.
- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Trưởng phòng và Ban Giám Đốc
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
. Yêu cầu công việc
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ
- Có trách nhiệm với công việc
- Có kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương.
- Biết sử dụng phần mềm Misa
Quyền lợi được hưởng:
- Mức lương: 8TR – 10TR
Mức lương:
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ
- Có trách nhiệm với công việc
- Có kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương.
- Biết sử dụng phần mềm Misa
Quyền lợi được hưởng:
- Mức lương: 8TR – 10TR
Mức lương:
Tại CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Xem thêm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI