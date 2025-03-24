Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

- Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, chứng từ liên quan và hạch toán vào phần mềm kế toán.

- Kiểm tra số lượng hàng hóa khi nhập, xuất kho cùng với thủ kho.

- Tạo lập mã hàng và quản lý mã hàng hóa.

- Theo dõi tồn kho, kiểm kê kho và đối chiếu số liệu với thủ kho.

- Lập các báo cáo xuất, nhập và báo cáo hàng tồn kho, hàng lâu không xuất.

- Phối hợp cùng Thủ kho theo dõi BBBG và các giấy tờ liên quan.

- Thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Trưởng phòng và Ban Giám Đốc