Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa C, 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán;
Tính lương, thưởng cho nhân viên đơn vị phụ trách theo quy trình có sẵn
Tập hợp chứng từ liên quan đến xuất VAT
Tập hợp hóa đơn chứng từ hàng ngày, thực hiện các hạch toán sổ sách kế toán hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm cho Công ty.
Lập các báo cáo doanh thu, xác định kết quả kinh doanh, các khoản phải nộp ngân sách.
Biết cơ bản về Thuế, Nghiệp vụ định khoản riêng
Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, và an toàn
Theo dõi, chi trả công nợ, hàng tồn kho.
Cung cấp và giải trình số liệu cho Ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng: Cơ quan thuế, kiểm toán, các đoàn thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế liên quan.
Kinh nghiệm từ 6 tháng đến 1 năm ở vị trí tương đương hoặc liên quan.
Thành thạo vi tính văn phòng, MS Word, Excel, phần mềm Kế toán.
Có khả năng làm việc độc lập, tự sắp xếp công việc.
Có trách nhiệm trong công việc
Tinh thần cầu tiến trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng (tùy vào kinh nghiệm thực tế)
Phụ cấp 1.000.000 VNĐ/tháng (sau thử việc). Thu nhập 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng
Phụ cấp 1.000.000 VNĐ/tháng (sau thử việc).
hu nhập 9.000.000
- 12.000.000 VNĐ/tháng
Thưởng hiệu suất công việc, thưởng nóng
Có lương tăng ca 30.000 VNĐ/h (nếu tăng ca)
Thời gian thử việc 1 tháng
Tham gia đẩy đủ BHXH theo quy định của nhà nước.
Lương thưởng quà các dịp lễ tết trong năm 30/4, 1/5, 2/9, Trung Thu, 20/10, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, phép 12 ngày/năm, chế độ lễ tết.
Môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn.
Du lịch, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty.
Cạnh tranh công bằng, cơ hội thăng tiến tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Toà C số 22 Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

