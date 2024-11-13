Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN Ý PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Kế toán tổng hợp

Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán;

Tính lương, thưởng cho nhân viên đơn vị phụ trách theo quy trình có sẵn

Tập hợp chứng từ liên quan đến xuất VAT

Tập hợp hóa đơn chứng từ hàng ngày, thực hiện các hạch toán sổ sách kế toán hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm cho Công ty.

Lập các báo cáo doanh thu, xác định kết quả kinh doanh, các khoản phải nộp ngân sách.

Biết cơ bản về Thuế, Nghiệp vụ định khoản riêng

Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, và an toàn

Theo dõi, chi trả công nợ, hàng tồn kho.

Cung cấp và giải trình số liệu cho Ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng: Cơ quan thuế, kiểm toán, các đoàn thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế liên quan.

Kinh nghiệm từ 6 tháng đến 1 năm ở vị trí tương đương hoặc liên quan.

Thành thạo vi tính văn phòng, MS Word, Excel, phần mềm Kế toán.

Có khả năng làm việc độc lập, tự sắp xếp công việc.

Có trách nhiệm trong công việc

Tinh thần cầu tiến trong công việc

Quyền Lợi

Lương cơ bản 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng (tùy vào kinh nghiệm thực tế)

Phụ cấp 1.000.000 VNĐ/tháng (sau thử việc). Thu nhập 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng

Phụ cấp 1.000.000 VNĐ/tháng (sau thử việc).

hu nhập 9.000.000

- 12.000.000 VNĐ/tháng

Thưởng hiệu suất công việc, thưởng nóng

Có lương tăng ca 30.000 VNĐ/h (nếu tăng ca)

Thời gian thử việc 1 tháng

Tham gia đẩy đủ BHXH theo quy định của nhà nước.

Lương thưởng quà các dịp lễ tết trong năm 30/4, 1/5, 2/9, Trung Thu, 20/10, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, phép 12 ngày/năm, chế độ lễ tết.

Môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn.

Du lịch, các hoạt động nội bộ thường xuyên với công ty.

Cạnh tranh công bằng, cơ hội thăng tiến tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển

