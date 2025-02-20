Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Phần Dịch Vụ Bạn Uống Tôi Lái làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Phần Dịch Vụ Bạn Uống Tôi Lái
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Phường Xuân La,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Theo dõi để lập báo cáo hàng ngày (Báo cáo thu/ chi/ doanh thu chi nhánh)
- Báo cáo tuần, tháng, quản lý xe các chi nhánh
- Tổng hợp dữ liệu phát sinh từ các chi nhánh
- Đối soát (tiền cọc, thuê xe) các chi nhánh
- Theo dõi công nợ (tiền cọc, thuê xe) các chi nhánh
- Cập nhật danh sách tài xế phát sinh
- Kiểm tra doanh thu lương cứng tài xế nộp về công ty
- Kiểm tra các đề nghị thanh toán, thanh lý tài xế
- Hướng dẫn hỗ trợ chi nhánh trong quá trình hoạt động
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán
Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên ở lĩnh vực Kế toán
Nhiệt huyết và chăm chỉ thái độ tốt
Ưu tiên ứng viên đã có trải nghiệm các công việc tương tự
Có kỹ năng giao tiếp, có khả năng sử dụng các phần mềm tin học văn phòng
Tại Công Ty Cổ Phần Phần Dịch Vụ Bạn Uống Tôi Lái Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 9,000,000 - 12,000,000
Được tham gia BHXH, các phúc lợi theo quy định công ty
Được làm việc trong môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện
Có cơ hội được phát triển năng lực về ngành dịch vụ, thương mại điện tử
Có cơ hội được trải nghiệm xe máy điện Vinfast
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phần Dịch Vụ Bạn Uống Tôi Lái
