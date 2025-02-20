Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Phần Dịch Vụ Bạn Uống Tôi Lái làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phường Xuân La,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Theo dõi để lập báo cáo hàng ngày (Báo cáo thu/ chi/ doanh thu chi nhánh)

- Báo cáo tuần, tháng, quản lý xe các chi nhánh

- Tổng hợp dữ liệu phát sinh từ các chi nhánh

- Đối soát (tiền cọc, thuê xe) các chi nhánh

- Theo dõi công nợ (tiền cọc, thuê xe) các chi nhánh

- Cập nhật danh sách tài xế phát sinh

- Kiểm tra doanh thu lương cứng tài xế nộp về công ty

- Kiểm tra các đề nghị thanh toán, thanh lý tài xế

- Hướng dẫn hỗ trợ chi nhánh trong quá trình hoạt động

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán

Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên ở lĩnh vực Kế toán

Nhiệt huyết và chăm chỉ thái độ tốt

Ưu tiên ứng viên đã có trải nghiệm các công việc tương tự

Có kỹ năng giao tiếp, có khả năng sử dụng các phần mềm tin học văn phòng

Tại Công Ty Cổ Phần Phần Dịch Vụ Bạn Uống Tôi Lái Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 9,000,000 - 12,000,000

Được tham gia BHXH, các phúc lợi theo quy định công ty

Được làm việc trong môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp thân thiện

Có cơ hội được phát triển năng lực về ngành dịch vụ, thương mại điện tử

Có cơ hội được trải nghiệm xe máy điện Vinfast

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phần Dịch Vụ Bạn Uống Tôi Lái

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin