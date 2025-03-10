Tuyển Kế toán tổng hợp City Cycle làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại City Cycle
- Hà Nội:
- Số 3, TT31, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Theo dõi thu chi tiền mặt cửa hàng, kho hạch toán hàng ngày.
Theo dõi công nợ, tính giá vốn sản phẩm.
Theo dõi đơn hàng, phiếu xuất - nhập kho, phiếu chuyển kho, kiểm kho trên phần mềm bán hàng hàng ngày.
Thanh toán các chi phí phát sinh trong ngày.
Đối soát đơn hàng sàn TMĐT và phần mềm giao hàng 1 lần/tuần.
Hỗ trợ kiểm kho toàn bộ cửa hàng 1 tháng 1 lần.
Tính lương nhân viên, chốt công nợ hàng tháng.
Theo dõi tồn kho hàng hóa, nguyên phụ liệu.
Lập báo cáo kế toán nội bộ hàng tháng.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán
Sử dụng thành thạo google sheet/ excel
Có kinh nghiệm kế toán trong ngành bán hàng online với số lượt đơn hàng trên 10k đơn/ tháng
Tại City Cycle Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng KPI: 2-5 triệu
Tổng thu nhập thực tế: 9- 15 Triệu
Tháng lương thứ 13
Cơ chế và lộ trình thăng tiến rõ ràng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tham gia đầy đủ các chế độ đãi ngộ, bảo hiểm theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại City Cycle
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
