Tuyển Kế toán tổng hợp City Cycle làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

City Cycle
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại City Cycle

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 3, TT31, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Theo dõi thu chi tiền mặt cửa hàng, kho hạch toán hàng ngày.
Theo dõi công nợ, tính giá vốn sản phẩm.
Theo dõi đơn hàng, phiếu xuất - nhập kho, phiếu chuyển kho, kiểm kho trên phần mềm bán hàng hàng ngày.
Thanh toán các chi phí phát sinh trong ngày.
Đối soát đơn hàng sàn TMĐT và phần mềm giao hàng 1 lần/tuần.
Hỗ trợ kiểm kho toàn bộ cửa hàng 1 tháng 1 lần.
Tính lương nhân viên, chốt công nợ hàng tháng.
Theo dõi tồn kho hàng hóa, nguyên phụ liệu.
Lập báo cáo kế toán nội bộ hàng tháng.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nữ: 23-28 tuổi
Có ít nhất từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán
Sử dụng thành thạo google sheet/ excel
Có kinh nghiệm kế toán trong ngành bán hàng online với số lượt đơn hàng trên 10k đơn/ tháng

Tại City Cycle Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8-10 triệu ( trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn, tuỳ theo năng lực ứng viên)
Thưởng KPI: 2-5 triệu
Tổng thu nhập thực tế: 9- 15 Triệu
Tháng lương thứ 13
Cơ chế và lộ trình thăng tiến rõ ràng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tham gia đầy đủ các chế độ đãi ngộ, bảo hiểm theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại City Cycle

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

City Cycle

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 198 Đông Các, Ô Chợ Dừa, Đống Đa,Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

