Tuyển Kế toán tổng hợp City Cycle làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 3, TT31, Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Theo dõi thu chi tiền mặt cửa hàng, kho hạch toán hàng ngày.

Theo dõi công nợ, tính giá vốn sản phẩm.

Theo dõi đơn hàng, phiếu xuất - nhập kho, phiếu chuyển kho, kiểm kho trên phần mềm bán hàng hàng ngày.

Thanh toán các chi phí phát sinh trong ngày.

Đối soát đơn hàng sàn TMĐT và phần mềm giao hàng 1 lần/tuần.

Hỗ trợ kiểm kho toàn bộ cửa hàng 1 tháng 1 lần.

Tính lương nhân viên, chốt công nợ hàng tháng.

Theo dõi tồn kho hàng hóa, nguyên phụ liệu.

Lập báo cáo kế toán nội bộ hàng tháng.

Ưu tiên Nữ: 23-28 tuổi

Có ít nhất từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán

Sử dụng thành thạo google sheet/ excel

Có kinh nghiệm kế toán trong ngành bán hàng online với số lượt đơn hàng trên 10k đơn/ tháng

Tại City Cycle Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8-10 triệu ( trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn, tuỳ theo năng lực ứng viên)

Thưởng KPI: 2-5 triệu

Tổng thu nhập thực tế: 9- 15 Triệu

Tháng lương thứ 13

Cơ chế và lộ trình thăng tiến rõ ràng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, tham gia đầy đủ các chế độ đãi ngộ, bảo hiểm theo quy định nhà nước

