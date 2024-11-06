Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MINION GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 29/4 nguyễn văn đậu, phường 6, quận bình thạnh, tp.hcm, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Kiểm soát và báo cáo tình hình tài chính của công ty, đảm bảo các giao dịch được ghi nhận chính xác và đầy đủ.

- Theo dõi và xử lý các khoản công nợ, hóa đơn đầu vào và đầu ra.

- Đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và thực hiện các thủ tục kê khai thuế theo yêu cầu của cơ quan chức năng.- Quản lý và thực hiện các công việc hành chính, văn phòng như tổ chức lưu trữ hồ sơ, quản lý công văn, soạn thảo văn bản, hợp đồng.

- Tuyển dụng: Đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, tổ chức phỏng vấn và xử lý các thủ tục tiếp nhận nhân viên mới.

- Hỗ trợ xây dựng và quản lý các chính sách, quy trình nhân sự theo quy định của công ty.

- Quản lý hồ sơ, dữ liệu nhân sự, theo dõi chấm công, tính lương, các chế độ bảo hiểm và phúc lợi cho nhân viên.

- Phối hợp với các phòng ban trong việc tổ chức các hoạt động nội bộ, gắn kết nhân viên.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến Kế toán, Tài chính, Quản trị Nhân sự, Hành chính, hoặc các lĩnh vực tương tự.

- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí hành chính nhân sự hoặc kế toán, ưu tiên ứng viên từng làm việc trong các công ty có quy mô lớn.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng tổ chức và quản lý công việc hiệu quả.

- Thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel) và các phần mềm kế toán (ưu tiên biết sử dụng các phần mềm như MISA, Fast).

- Am hiểu về luật lao động, các chế độ phúc lợi và bảo hiểm xã hội, kiến thức cơ bản về luật thuế là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MINION GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, xét tăng lương hàng năm theo năng lực và thành tích.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của nhà nước.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp với cơ hội phát triển và thăng tiến.

- Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ, các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG MINION GROUP

