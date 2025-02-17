Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Sơn Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

- Theo dõi thu , chi tiền mặt, thanh toán các chi phí nội bộ phát sinh hàng ngày. Lập các phiếu và hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày tại công ty;

- Bảo quản lưu giữ chứng từ, tài liệu kế toán;

- Quản lý doanh thu và công nợ khách hàng, phục vụ công tác kinh doanh, bán hàng của Công ty.

- Quản lý và theo dõi các khoản nợ phải trả, các khoản phải thu;

- Phối hợp với phòng kinh doanh, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ thanh toán, điều kiện thanh toán, hóa đơn, chứng từ của nhà cung cấp, từ đó thực hiện việc giải ngân, thanh toán cho NCC;

- Giao dịch ngân hàng, lập hồ sơ giải ngân, lập UNC, lệnh chuyển tiền, giấy nộp thuế vào NSNN;

- Lập báo cáo công nợ, báo cáo quỹ, báo cáo tiền vay, báo cáo tồn kho, báo cáo sản lượng cung cấp cho khách hàng khi có yêu cầu từ lãnh đạo;

- Hoàn thành lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm bao gồm các dự báo và phân tích tài chính chi tiết cho ban giám đốc, kiểm toán viên, ngân hàng nếu được giao;

- Nộp báo cáo thuế hàng quý, hàng năm cho công ty;

- Các công việc khác có liên quan đến kế toán nội bộ;