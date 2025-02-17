Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

• Tập hợp và kiểm tra hóa đơn chứng từ, hạch toán trên phần mềm Kế toán;

• Lập Báo cáo Thuế hàng tháng, hàng quý, Báo cáo Tài chính hàng Năm và các báo cáo chi tiết giải trình;

• Quản lý chứng từ, Hợp đồng Kế toán Thuế, in sổ sách cuối Năm;

• Tư vấn các vấn đề phát sinh cho Khách hàng và hỗ trợ khách hàng khi có nhu cầu;

• Cung cấp số liệu cho Ban Giám đốc hoặc các Cơ quan chức năng khi có yêu cầu, giải trình số liệu cho Cơ quan Thuế hay các Cơ quan chức năng khác khi có thắc mắc;

• Hạch toán khấu hao, thu nhập, chi phí, tài sản cố định, công nợ, Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và làm Báo cáo Thuế, lập Quyết toán Thuế;

• Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, số liệu kế toán – thống kê, thông tin kinh tế và cung cấp tài liệu cho các Bộ phận, cơ quan có liên quan.

• Lưu trữ các sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty theo quy định;