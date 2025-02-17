Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 3, Toà nhà An phú Plaza, 117

- 119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

• Tập hợp và kiểm tra hóa đơn chứng từ, hạch toán trên phần mềm Kế toán;
• Lập Báo cáo Thuế hàng tháng, hàng quý, Báo cáo Tài chính hàng Năm và các báo cáo chi tiết giải trình;
• Quản lý chứng từ, Hợp đồng Kế toán Thuế, in sổ sách cuối Năm;
• Tư vấn các vấn đề phát sinh cho Khách hàng và hỗ trợ khách hàng khi có nhu cầu;
• Cung cấp số liệu cho Ban Giám đốc hoặc các Cơ quan chức năng khi có yêu cầu, giải trình số liệu cho Cơ quan Thuế hay các Cơ quan chức năng khác khi có thắc mắc;
• Hạch toán khấu hao, thu nhập, chi phí, tài sản cố định, công nợ, Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và làm Báo cáo Thuế, lập Quyết toán Thuế;
• Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, số liệu kế toán – thống kê, thông tin kinh tế và cung cấp tài liệu cho các Bộ phận, cơ quan có liên quan.
• Lưu trữ các sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty theo quy định;

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu về năng lực (Competency or position requirements):
• Tốc độ typing > 60 WPM;
• Nắm vững các tài khoản nghiệp vụ Kế toán;
• Cẩn thận, trung thực, làm việc độc lập;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 07, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

