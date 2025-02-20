Tuyển Kế toán tổng hợp Solid English làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Kế Toán Trung tâm Tiếng Anh

• Theo dõi thu chi nội bộ

• Nhập dữ liệu thu chi lên phần mềm công ty

• Tính lương và KPI các bộ phận theo mẫu

• Giao dịch ngân hàng.

• Kiểm tra hồ sơ và thực hiện việc thanh toán với các nhà cung cấp

• Kiểm tra lập hồ sơ hợp đồng nhân viên, lập bảng chấm công, bảng lương,

KPI, bảng thanh toán BHXH.

• Phụ trách các nội dung liên quan thuế, BHXH

• Theo dõi tập hợp báo cáo các chi phí doanh thu hàng tuần, tháng, năm

• Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán nội bộ.

• Công việc khác phát sinh liên quan, công việc theo sự chỉ đạo của Ban Giám

đốc.

2. Công việc hành chính

• Theo dõi VPP, tình hình cơ sở vật chất các phòng ốc.

• Đề xuất mua bán nếu hỏng hóc, đầu mối liên hệ khi cần sửa chữa

• Phụ trách hồ sơ giấy tờ công ty .