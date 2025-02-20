Tuyển Kế toán tổng hợp Solid English làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Solid English
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Kế Toán Trung tâm Tiếng Anh
• Theo dõi thu chi nội bộ
• Nhập dữ liệu thu chi lên phần mềm công ty
• Tính lương và KPI các bộ phận theo mẫu
• Giao dịch ngân hàng.
• Kiểm tra hồ sơ và thực hiện việc thanh toán với các nhà cung cấp
• Kiểm tra lập hồ sơ hợp đồng nhân viên, lập bảng chấm công, bảng lương,
KPI, bảng thanh toán BHXH.
• Phụ trách các nội dung liên quan thuế, BHXH
• Theo dõi tập hợp báo cáo các chi phí doanh thu hàng tuần, tháng, năm
• Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán nội bộ.
• Công việc khác phát sinh liên quan, công việc theo sự chỉ đạo của Ban Giám
đốc.
2. Công việc hành chính
• Theo dõi VPP, tình hình cơ sở vật chất các phòng ốc.
• Đề xuất mua bán nếu hỏng hóc, đầu mối liên hệ khi cần sửa chữa
• Phụ trách hồ sơ giấy tờ công ty .
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Solid English Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Solid English
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
