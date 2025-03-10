Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ AN
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ AN

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ AN

Mức lương
Đến 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 122 phố Hoàng Ngân,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 13 Triệu

Thực hiện các công việc chuyên môn của kế toán tổng hợp.
Tổ chức, sắp xếp & xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được giao.
Thu thập, tổng hợp, xử lý, kiểm tra, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Lập các báo cáo tuần, tháng, quý hoặc đột xuất theo yêu cầu.
Lập báo cáo tài chính quyết toán năm.

Với Mức Lương Đến 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: 02 năm.
Trình độ: Đại học.
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
Biết tổng hợp và phân tích báo cáo.
Hiểu biết hệ thống kế toán Việt Nam.
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ AN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Up to 13 triệu (Thương lượng khi phỏng vấn), phụ cấp ăn trưa.
Thời gian làm việc: Từ T2-T7, T7 nghỉ cách tuần.
Được hưởng các ngày nghỉ/Lễ/tết theo quy định của Nhà nước.
Các chế độ chính sách khác theo qui định của Công ty: Thưởng tháng lương 13, ngày lễ, tết, sinh nhật, du lịch thường niên...
Được tham gia BHXH sau khi ký hợp đồng chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ AN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ AN

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 122 phố Hoàng Ngân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

