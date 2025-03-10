Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 13 Triệu

Mức lương Đến 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 122 phố Hoàng Ngân,Hà Nội

Kế toán tổng hợp

Thực hiện các công việc chuyên môn của kế toán tổng hợp.

Tổ chức, sắp xếp & xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thu thập, tổng hợp, xử lý, kiểm tra, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Lập các báo cáo tuần, tháng, quý hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Lập báo cáo tài chính quyết toán năm.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: 02 năm.

Trình độ: Đại học.

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo.

Hiểu biết hệ thống kế toán Việt Nam.

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Up to 13 triệu (Thương lượng khi phỏng vấn), phụ cấp ăn trưa.

Thời gian làm việc: Từ T2-T7, T7 nghỉ cách tuần.

Được hưởng các ngày nghỉ/Lễ/tết theo quy định của Nhà nước.

Các chế độ chính sách khác theo qui định của Công ty: Thưởng tháng lương 13, ngày lễ, tết, sinh nhật, du lịch thường niên...

Được tham gia BHXH sau khi ký hợp đồng chính thức.

