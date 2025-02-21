Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu

Mức lương Đến 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà nhà CT1, 536 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Kế toán tổng hợp

Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán.

Lập báo cáo tài chính, giải trình số liệu.

Hướng dẫn hạch toán, tham gia kiểm kê.

Cung cấp số liệu cho Ban Giám đốc, cơ quan thuế.

Cải tiến hạch toán, lưu trữ dữ liệu.

Có kinh nghiệm tính giá thành sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

Thành thạo nghiệp vụ kế toán, nắm vững chế độ kế toán.

Có kinh nghiệm kế toán trong công ty sản xuất.

Biết tổng hợp, phân tích báo cáo chính xác.

Thành thạo Excel, phần mềm kế toán Misa.

Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch tốt.

Bằng cấp: Cao đẳng

Quyền Lợi

Theo quy định nhà nước

Lương cứng + Phụ cấp + Hỗ trợ ăn ca

Thưởng tháng lương 13

Cách Thức Ứng Tuyển

