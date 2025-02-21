Tuyển Kế toán tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại JobsGO Recruit
Mức lương
Đến 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Toà nhà CT1, 536 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 18 Triệu
Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán.
Lập báo cáo tài chính, giải trình số liệu.
Hướng dẫn hạch toán, tham gia kiểm kê.
Cung cấp số liệu cho Ban Giám đốc, cơ quan thuế.
Cải tiến hạch toán, lưu trữ dữ liệu.
Có kinh nghiệm tính giá thành sản phẩm.
Với Mức Lương Đến 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo nghiệp vụ kế toán, nắm vững chế độ kế toán.
Có kinh nghiệm kế toán trong công ty sản xuất.
Biết tổng hợp, phân tích báo cáo chính xác.
Thành thạo Excel, phần mềm kế toán Misa.
Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch tốt.
Bằng cấp: Cao đẳng
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
Theo quy định nhà nước
Lương cứng + Phụ cấp + Hỗ trợ ăn ca
Thưởng tháng lương 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
