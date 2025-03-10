Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Premier Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

* Công việc nội bộ :

- Kiểm tra email xử lý việc qua email/groups

- Nhận đề nghị thanh toán của nhà hàng, khách sạn, in, trình ký

- Lập các lệnh thanh toán cho các đề nghị thanh toán của nhà hàng, khách sạn

- Lập báo cáo thu chi hàng ngày

- Theo dõi kiểm tra nhắc nhở khách sạn thực hiện nộp tiền về công ty, giữ quỹ tồn qua đêm đúng quy định

- Nhập liệu sao kê ngân hàng - Chi tiết các khoản thu chi thanh toán tài khoản khách sạn, nhà hàng

- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả của khách sạn, nhà hàng

- Theo dõi doanh thu của khách sạn, nhà hàng

- Theo dõi tài sản cố định, cộng cụ dụng cụ của khách sạn , nhà hàng

- Theo dõi các khoản chi phí phát sinh thực tế so với kế hoạch chi phí được phê duyệt của khách sạn , nhà hàng

- Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý

- Lập báo cáo doanh thu tuần của nhà hàng, khách sạn

- Báo cáo tình hình, tiến độ công việc trong tuần vừa qua, tồn đọng chưa xử lý tại các nhà hàng, khách sạn

- Lập báo cáo doanh thu- chi phí- lợi nhuận của nhà hàng, khách sạn

- Lập bảng kê tài sản cố định, công cụ dụng cụ của nhà hàng, khách sạn

- Kiểm tra đối chiều hàng hóa vật tư của nhà hàng, khách sạn ( Nếu có_

- Tính định mức các món ăn, thức uống

* Công việc liên quan thuế:

- Xuất hóa đơn đầu ra

- Hoạch toán thu-chi, nhập liệu phát sinh tài khoản ngân hàng

- Theo dõi công nợ

- Tiếp nhận và phản hồi hoàn tất các yêu cầu từ P.HCNS

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm kế toán khách sạn nhà hàng tối thiểu 2 năm

- Giao tiếp Tiếng Anh cơ bản

- Kỹ năng Tin học văn phòng

- Đã từng làm qua phần mềm Misa

Tại Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Premier Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Phép 1 ngày / tháng

- Thưởng sinh nhật, thưởng lễ, thưởng tháng 13

- Một năm du lịch 1 lần

- Đượ tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quản Lý Tài Sản Premier Việt Nam

