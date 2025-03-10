Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN THTAX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 702/63/7 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp,Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhận, nhập liệu và xử lý chứng từ

- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ chuyên môn

- Kiểm tra, đối chiếu số liệu và sự cân đối giữa các dữ liệu chi tiết và tổng hợp, dữ liệu về số dư cuối kỳ và các báo cáo chi tiết

- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác,...

- Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính và các báo cáo giải trình chi tiết

- Thống kê, tổng hợp, cung cấp, giải trình số liệu kế toán khi có yêu cầu

- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ cao đẳng, chuyên ngành kế toán, kiểm toán hoặc tài chính

- Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm hoặc tốt nghiệp chuyên ngành kế toán loại giỏi trở lên

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán, chính sách thuế

- Có kinh nghiệm lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính

- Kỹ năng lập kế hoạch, sắp xếp, tổng hợp và phân tích báo cáo

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (đã từng dùng phần mềm kế toán Misa là lợi thế)

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Cẩn thận, nhiệt tình, trung thực, ham học hỏi

- Mong muốn làm việc và phát triển lâu dài tại công ty

Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN THTAX Thì Được Hưởng Những Gì

- Công ty trang bị máy tính cùng trang thiết bị phục vụ cho công việc

- Tham gia BHXH, được hưởng đầy đủ các chính sách và phúc lợi của công ty

- Có cơ hội được đào tạo nghiệp vụ và phát triển kiến thức chuyên môn

- Làm việc trong môi trường công ty trẻ trung và thân thiện, tham gia các buổi tiệc sinh nhật hàng tháng, cùng chuyến du lịch với công ty

- Du lịch, nghỉ mát 1 lần trong năm

- Team building, từ thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN THTAX

